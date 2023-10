30 multas en Tías por tirar la basura fuera de sitio

Entre buena parte de septiembre e inicios de mes tramitó Tías 30 multas por el depósito de residuos en lugares inapropiados. Cada sanción se eleva a 200 euros, como poco.

Se ha reforzado la vigilancia, a bien de seguir castigando comportamientos incívicos con la basura, según fuentes locales sureñas.

La concejala Carmen Gloria Rodríguez pide la colaboración ciudadana, puesto que «la limpieza del municipio no es una responsabilidad única del ayuntamiento, si lo ciudadanos no colaboran es imposible mantener el decoro de las calles, no podemos tener un operario de limpieza ni un policía detrás de cada ciudadano.»