Multados por hacer excursiones ilegales en suelo rústico

El Cabildo de Lanzarote, a través del Área de Medio Ambiente, ha impuesto una sanción administrativa grave a una empresa organizadora de excursiones turísticas en vehículos tipo buggy, por circular en caravana dentro del Monumento Natural de Los Ajaches, en el municipio de Yaiza.

La infracción, detectada por los agentes medioambientales del Cabildo el pasado mes de julio durante un servicio de inspección en el citado espacio natural protegido y zona de especial protección para las aves, ha sido calificada como grave y conlleva una multa de 4.500 euros, de acuerdo con la normativa vigente en materia de protección del territorio y medio ambiente.

Este tipo de prácticas genera impactos directos sobre la fauna y los ecosistemas de los espacios protegidos. La circulación de vehículos a motor en áreas naturales provoca compactación del suelo, erosión y daños en la vegetación, afectando al equilibrio general del hábitat. Las especies más sensibles, como la hubara canaria y otras aves esteparias catalogadas como vulnerables o en peligro de extinción, pueden sufrir alteraciones en sus hábitos de alimentación, reproducción y desplazamiento. Estas acciones ponen en riesgo la integridad de un espacio protegido de alto valor ecológico y patrimonial y son incompatibles con los objetivos de conservación de la Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos y de la Red Natura 2000.

Riesgo para biodiversidad

El presidente del Cabildo, Oswaldo Betancort, ha valorado la sanción como «una medida ejemplar que demuestra la firme voluntad de esta institución de hacer cumplir la ley y proteger el patrimonio natural de Lanzarote». «No podemos permitir», añade Betancort, «que el territorio se degrade de forma irresponsable ni que actividades no autorizadas deterioren nuestros paisajes. Lanzarote no se entiende sin su naturaleza, y defenderla es una obligación colectiva».

Desde la Corporación insular se recuerda que las excursiones turísticas organizadas en buggies, quads o safaris en caravana están prohibidas en suelo rústico y en espacios naturales protegidos, al no existir ninguna red oficial de rutas aprobadas para este tipo de vehículos.

En este sentido, el consejero de Medio Ambiente, Samuel Martín, subraya que «la circulación de quads, 4x4 o buggies sin autorización no sólo erosiona caminos agrícolas o levanta polvo: supone un riesgo real para la biodiversidad y afecta a especies especialmente frágiles. La hubara, por ejemplo, puede abandonar zonas de cría ante la presencia continuada de ruido y tránsito, comprometiendo su supervivencia».

Martín añade que «estas prácticas están expresamente prohibidas sin la autorización específica de la Consejería, y cualquier infracción conlleva responsabilidades legales y sanciones. No se trata de limitar por limitar, sino de asegurar que cualquier actividad se desarrolle de forma ordenada y sostenible, respetando los valores naturales que hacen de espacios como Los Ajaches lugares únicos».

Finalmente, desde la institución se hace un llamamiento a la responsabilidad de empresas, visitantes y ciudadanía para contribuir a la preservación del territorio insular. «Esta isla no es un circuito. Es un espacio único que debemos cuidar con sentido común y respeto. Lanzarote se protege entre todos», concluye el presidente Oswaldo Betancort.