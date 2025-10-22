2,4 millones de euros para garantizar la ejecución de las obras del Cabildo

José Ramón Sánchez López Arrecife Miércoles, 22 de octubre 2025, 23:17 Comenta Compartir

El Cabildo, a través del Área de Obras Públicas y Vías Insulares, con Jacobo Medina como consejero titular, ha sacado a concurso el nuevo acuerdo marco de servicios técnicos de redacción de proyectos, dirección facultativa, asistencia técnica y coordinación de seguridad y salud.

Se compone la iniciativa de cinco lotes de igual condición, con un valor estimado global de 2,4 millones de euros. Se aspira a que dure cuatro años, como medio para garantizar la ejecución de las obras que se adjudiquen por la primera Corporación en lo que resta de década en curso.

La iniciativa abarca desde la redacción de proyectos industriales y de arquitectura, hasta la dirección facultativa de obras públicas. También se tienen en cuenta las necesidades de cubrir la asistencia técnica multidisciplinar y de tener asegurada la coordinación en materia de seguridad y salud en el desarrollo de actuaciones; según la documentación dada a conocer a comienzo de esta semana, en la que se concreta que el tope para presentar propuestas vencerá el 21 de noviembre.

El procedimiento se tramitará mediante licitación abierta y permitirá la adjudicación del acuerdo marco a varios operadores económicos especializados. Los licitadores podrán presentar ofertas a uno o varios lotes, con un máximo de dos adjudicaciones por empresa. Las entidades interesadas en hacerse con alguno de los cinco lotes en liza deberán demostrar que disponen de solvencia técnica y financiera, según las condiciones establecidas por el Cabildo.

Planificación con solvencia

La propuesta «representa una apuesta firme por la eficiencia, la planificación y la agilidad en la gestión de las inversiones públicas», según el presidente insular, Oswaldo Betancort; quien parte de la base de que «Lanzarote necesita instituciones capaces de anticiparse, planificar con rigor y ejecutar con solvencia», añadiendo el presidente que «con esta herramienta damos un paso adelante para que cada euro invertido se traduzca en proyectos reales, tangibles y al servicio de la ciudadanía». Se minimizará el riesgo de que se den demoras de meses a la hora de que se concreten proyectos con adjudicatario.

«Con esta licitación damos un paso clave para agilizar los procesos técnicos y administrativos que requieren las grandes obras de la isla», en versión del consejero de Obras Públicas. «El objetivo es dotar al Cabildo de herramientas ágiles y profesionales que nos permitan acelerar la ejecución de proyectos estratégicos que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos y el desarrollo económico y social de Lanzarote», considera Jacobo Medina.