Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Entrega de galardón. CBL

Método XXI, Premio Lanzarotemprende

La entrega de menciones de la 14ª edición tuvo lugar el pasado fin de semana

CANARIAS7

Arrecife

Lunes, 10 de noviembre 2025, 23:14

Comenta

El pasado fin de semana se dio a conocer el fallo de la 14ª edición del Premio Lanzarotemprende, con respaldo de la Cámara de Comercio de Lanzarote y La Graciosa. El primer premio, dotado con un plan publicitario por valor de 3.000 euros, para Método XXI, proyecto de Jonás Robayna que promueve la profesionalización del entrenamiento físico.

La entrega del galardón contó con la presencia de José Valle, presidente de la Cámara de Comercio de Lanzarote y La Graciosa; Javier Betancort, director gerente del Grupo Lancelot Medios; y José Manuel Garrido, director de Relaciones Institucionales de Cajasiete.

El segundo premio fue para Doko Centro Veterinario, un proyecto que ofrece servicios integrales orientados al bienestar animal, combinando atención profesional, tecnología avanzada y un trato cercano y continuado con las familias y sus mascotas.

El tercer premio correspondió a Atiki Centro Integral, primer baby spa de Lanzarote, con un espacio especializado en ofrecer terapias y acompañamiento a niños y niñas con neurodivergencias, fomentando su desarrollo desde una atención multidisciplinar.

Durante la gala, José Valle subrayó «la importancia de seguir generando oportunidades en nuestra isla y de trabajar conjuntamente para que estos proyectos no se queden solo en una idea, sino que se conviertan en realidades capaces de crear empleo, riqueza y progreso».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Atentos a la borrasca Claudia: «podría ser uno de los episodios más adversos de los últimos años en Canarias»
  2. 2 La Aemet enciende los avisos por el impacto de la borrasca Claudia en Canarias y un experto advierte de sus consecuencias
  3. 3 No sólo lluvias: la Aemet advierte a Canarias de lo que llegará este miércoles a las islas
  4. 4 Sin cuidado con el patrimonio en Malteses 11
  5. 5 Radiografía del brote de sarampión: voló desde Málaga y aterrizó en dos islas
  6. 6 Atropella a una menor en Santa Lucía de Tirajana y se da a la fuga
  7. 7 Detenido tras pillarlo vendiendo cocaína en Las Alcaravaneras
  8. 8 El brote de sarampión llega a Gran Canaria: ya son 21 casos
  9. 9 Koldo García intermedió para sacar adelante una obra del Estado por 14 millones en Tenerife
  10. 10 La Aemet señala el día en que se abrirá el grifo de las lluvias persistentes en Canarias

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Método XXI, Premio Lanzarotemprende

Método XXI, Premio Lanzarotemprende