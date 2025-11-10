Método XXI, Premio Lanzarotemprende
La entrega de menciones de la 14ª edición tuvo lugar el pasado fin de semana
CANARIAS7
Arrecife
Lunes, 10 de noviembre 2025, 23:14
El pasado fin de semana se dio a conocer el fallo de la 14ª edición del Premio Lanzarotemprende, con respaldo de la Cámara de Comercio de Lanzarote y La Graciosa. El primer premio, dotado con un plan publicitario por valor de 3.000 euros, para Método XXI, proyecto de Jonás Robayna que promueve la profesionalización del entrenamiento físico.
La entrega del galardón contó con la presencia de José Valle, presidente de la Cámara de Comercio de Lanzarote y La Graciosa; Javier Betancort, director gerente del Grupo Lancelot Medios; y José Manuel Garrido, director de Relaciones Institucionales de Cajasiete.
El segundo premio fue para Doko Centro Veterinario, un proyecto que ofrece servicios integrales orientados al bienestar animal, combinando atención profesional, tecnología avanzada y un trato cercano y continuado con las familias y sus mascotas.
El tercer premio correspondió a Atiki Centro Integral, primer baby spa de Lanzarote, con un espacio especializado en ofrecer terapias y acompañamiento a niños y niñas con neurodivergencias, fomentando su desarrollo desde una atención multidisciplinar.
Durante la gala, José Valle subrayó «la importancia de seguir generando oportunidades en nuestra isla y de trabajar conjuntamente para que estos proyectos no se queden solo en una idea, sino que se conviertan en realidades capaces de crear empleo, riqueza y progreso».