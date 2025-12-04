Menores protegidos en espacios deportivos de Tías Se procede estos días a la instalación de placas informativas

El Ayuntamiento de Tías ha puesto en marcha una nueva acción para garantizar entornos seguros en sus instalaciones deportivas, mediante la colocación de cartelería informativa dirigida a prevenir situaciones de riesgo y reforzar la protección de niños, niñas y adolescentes.

«Entras en un entorno seguro para la infancia y la adolescencia. Ningún tipo de violencia tiene cabida en el deporte». Ese mensaje y otros más específicos conforman los nuevos elementos visuales que ya están instalados en el campo de fútbol Manuel Arrocha García, en Puerto del Carmen, en el campo de fútbol Francisco Bermúdez Hernández «Pancho» y en todo el polideportivo municipal de Tías, especialmente en gradas, accesos, zonas de tránsito y entradas a vestuarios.

La iniciativa forma parte del compromiso municipal con la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI), e incluye mensajes dirigidos a familias, deportistas, clubes y público general, recordando la responsabilidad compartida de garantizar un entorno deportivo seguro.

Evitar situaciones de vulnerabilidad

Asimismo, se han colocado normas específicas de uso de vestuarios centradas en la protección de la privacidad, el respeto y la prevención de comportamientos inadecuados, con el fin de evitar cualquier situación de vulnerabilidad para los menores.

En palabras del alcalde, José Juan Cruz, «nuestro deber es claro: proteger a la infancia y asegurar que nuestras instalaciones deportivas sean espacios de respeto y bienestar». Por su parte, el concejal de Deportes, Ismael Cruz, destaca que «esta señalización es una herramienta más dentro del plan municipal para prevenir la violencia en el deporte y acompañar a clubes, familias y jóvenes con información accesible y útil».

El Ayuntamiento de Tías recuerda que las instalaciones cuentan con canales de contacto para comunicar cualquier indicio o sospecha de situaciones de riesgo, y anima a toda la comunidad deportiva a colaborar activamente en la creación de espacios seguros, saludables y respetuosos.

