Mejoras en el parque de la plaza de La Mareta de Teguise La iniciativa cuenta con patrocinio municipal

José Ramón Sánchez López Teguise Miércoles, 22 de octubre 2025, 23:18

El parque infantil de la plaza de La Mareta, de 531,3 metros cuadrados de superficie, en Teguise; será objeto de una amplia rehabilitación en 2026. Saldrá adelante con un plan municipal dotado con más de 542.000 euros.

Está ya activada la oportuna licitación. Para los trabajos se contempla un plazo de cuatro meses.

Para dar prioridad a la iniciativa se ha tenido en cuenta que «el pavimento de loseta de caucho se encuentra en estado de degradación, por lo que las juntas entre losetas, son cada vez más grandes, lo que dificulta su uso», según el informe técnico que justifica la inversión.

En cuanto a los elementos de juego, «se encuentran en un estado deficiente de mantenimiento». Y hay taras en materia de accesibilidad, a pesar de que existe una rampa para acceder.

Además, hay déficit en cuanto elementos que facilitan sombra a los usuarios de la instalación. Se contempla por ello la presencia de pérgolas.

El proyecto data de finales del pasado año, siendo una revisión de un documento validado meses antes.

