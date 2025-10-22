Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Parque a mejorar. C7

Mejoras en el parque de la plaza de La Mareta de Teguise

La iniciativa cuenta con patrocinio municipal

José Ramón Sánchez López

José Ramón Sánchez López

Teguise

Miércoles, 22 de octubre 2025, 23:18

Comenta

El parque infantil de la plaza de La Mareta, de 531,3 metros cuadrados de superficie, en Teguise; será objeto de una amplia rehabilitación en 2026. Saldrá adelante con un plan municipal dotado con más de 542.000 euros.

Está ya activada la oportuna licitación. Para los trabajos se contempla un plazo de cuatro meses.

Para dar prioridad a la iniciativa se ha tenido en cuenta que «el pavimento de loseta de caucho se encuentra en estado de degradación, por lo que las juntas entre losetas, son cada vez más grandes, lo que dificulta su uso», según el informe técnico que justifica la inversión.

En cuanto a los elementos de juego, «se encuentran en un estado deficiente de mantenimiento». Y hay taras en materia de accesibilidad, a pesar de que existe una rampa para acceder.

Además, hay déficit en cuanto elementos que facilitan sombra a los usuarios de la instalación. Se contempla por ello la presencia de pérgolas.

El proyecto data de finales del pasado año, siendo una revisión de un documento validado meses antes.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Pega fuego a una casa con la familia dentro tras intentar robarles en Triana: «Nos ha hecho esto un tío y ha subido a por la caja fuerte»
  2. 2 Detenido por matar de un golpe a Millu, una gata callejera muy querida por vecinos de Mogán
  3. 3 Colas mañaneras a las puertas del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria: el 40% de los ciudadanos realiza sus gestiones sin cita
  4. 4 Así fue el robo de extrema violencia en Triana: atados, agredidos y a punto de morir asfixiados
  5. 5 El tropiezo del sendero de Las Coloradas al Confital por 60 metros de ladera
  6. 6 El sabor de Arinaga que conquista Guanarteme a golpe de hamburguesa artesanal
  7. 7 La viñeta de Morgan de este miércoles 22 de octubre
  8. 8 Canarias se une a la excepción gallega y la Aemet da la buena noticia para el resto de la semana
  9. 9 Sofocan un incendio en la cárcel del Salto del Negro
  10. 10 Buscan a Yuleidi, desaparecida en Las Palmas de Gran Canaria

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Mejoras en el parque de la plaza de La Mareta de Teguise

Mejoras en el parque de la plaza de La Mareta de Teguise