Mejoras en instalaciones deportivas de San Bartolomé El nuevo material se ha adquirido con una aportación económica del Cabildo

CANARIAS7 San Bartolomé Lunes, 17 de noviembre 2025, 23:36

El Ayuntamiento de San Bartolomé ha adquirido diverso material deportivo para las instalaciones municipales, a través de una ayuda del Cabildo de Lanzarote de 52.000 euros.

El equipo incluye un videomarcador digitalpara el terrero de lucha y un minimarcador exterior, porterías antivandálicas, redes de diversa índole (balonmano, voleibol y pádel) y porterías de fútbol 11, fútbol 8 y fútbol playa; así como pavimento de caucho para gimnasios al aire libre, tatamis para artes marciales y equipamiento deportivo específico para la práctica de crossfit.

«Este equipamiento se instalará en los distintos espacios deportivos del municipio, con el objetivo de complementarlos y mejorarlos. Seguimos apostando por el desarrollo de las infraestructuras y por fomentar un estilo de vida saludable entre nuestros vecinos y vecinas», han afirmado el alcalde, Isidro Pérez; y el concejal de Deportes, Alexis Hernández; en el contexto de una visita de Juan Monzón, consejero de Deportes.

De esta forma, el Ayuntamiento de San Bartolomé continúa apostando por el deporte y la calidad de vida de la ciudadanía, dotando a las instalaciones municipales de recursos modernos y seguros que favorezcan la práctica de distintas especialidades deportivas en todas las edades a través de esta subvención que viene a complementar la apuesta con fondos propios del Consistorio a lo largo de todo el ejercicio con un mantenimiento constante y subvenciones para entidades y deportistas.