Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vea la portada de CANARIAS7 de este martes 18 de noviembre de 2025
Juan Monzón, consejero cabildicio, visitando una instalación de San Bartolomé. C7

Mejoras en instalaciones deportivas de San Bartolomé

El nuevo material se ha adquirido con una aportación económica del Cabildo

CANARIAS7

San Bartolomé

Lunes, 17 de noviembre 2025, 23:36

Comenta

El Ayuntamiento de San Bartolomé ha adquirido diverso material deportivo para las instalaciones municipales, a través de una ayuda del Cabildo de Lanzarote de 52.000 euros.

El equipo incluye un videomarcador digitalpara el terrero de lucha y un minimarcador exterior, porterías antivandálicas, redes de diversa índole (balonmano, voleibol y pádel) y porterías de fútbol 11, fútbol 8 y fútbol playa; así como pavimento de caucho para gimnasios al aire libre, tatamis para artes marciales y equipamiento deportivo específico para la práctica de crossfit.

«Este equipamiento se instalará en los distintos espacios deportivos del municipio, con el objetivo de complementarlos y mejorarlos. Seguimos apostando por el desarrollo de las infraestructuras y por fomentar un estilo de vida saludable entre nuestros vecinos y vecinas», han afirmado el alcalde, Isidro Pérez; y el concejal de Deportes, Alexis Hernández; en el contexto de una visita de Juan Monzón, consejero de Deportes.

De esta forma, el Ayuntamiento de San Bartolomé continúa apostando por el deporte y la calidad de vida de la ciudadanía, dotando a las instalaciones municipales de recursos modernos y seguros que favorezcan la práctica de distintas especialidades deportivas en todas las edades a través de esta subvención que viene a complementar la apuesta con fondos propios del Consistorio a lo largo de todo el ejercicio con un mantenimiento constante y subvenciones para entidades y deportistas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Inmaculada Medina, ante su dimisión por su imputación en el caso Valka: «Esto es lo que debemos hacer los responsables públicos»
  2. 2 El descontrol de los accesos al Roque Nublo
  3. 3 Onalia Bueno abre una brecha, que respalda la Fecam, en la nueva ley de vivienda vacacional
  4. 4 La Justicia declara procedente el despido de Agustín Díaz en la Sociedad de Promoción
  5. 5 María Méndez dimite al frente de RTVC y el Gobierno propone en su lugar a César Toledo
  6. 6 Las lluvias se quedan en Canarias y la Aemet avisa de las zonas afectadas
  7. 7 Nueva Paterna es una jungla
  8. 8 Abrazos, besos y emoción contenida en el Aeropuerto de Gran Canaria: vuelve la Brigada Líbano XLIII a territorio nacional
  9. 9 Una mujer resulta herida tras caer con su vehículo por un barranco en Valleseco, Gran Canaria
  10. 10 El Gobierno canario autoriza de golpe ocho grados y cuatro másteres de la universidad privada Tech

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Mejoras en instalaciones deportivas de San Bartolomé

Mejoras en instalaciones deportivas de San Bartolomé