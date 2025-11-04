Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vea la portada de CANARIAS7 de este miércoles 5 de noviembre de 2025
Parque sureño a mejorar. C7

Mejoras en dos parques de Playa Blanca

Yaiza cuenta con presupuesto de 414.000 euros

CANARIAS7

Yaiza

Martes, 4 de noviembre 2025, 23:27

Comenta

El Ayuntamiento de Yaiza ha sacado a licitación dos nuevos proyectos de intervención dentro del programa municipal de modernización e implantación de áreas de juego infantil en Playa Blanca. Se cuenta con un presupuesto de 414.000 euros.

De un lado se contempla la mejora y acondicionamiento del parque infantil junto a la urbanización Marcastell, por 276.000 euros. Por otro, se prevé optimizar el parque localizado en Faro Pechiguera, por 138.000 euros. Ambos proyectos incluyen dotación de zonas de sombra; según se ha trasladado por fuentes oficiales.

Se confía en alcanzar una imagen pareja a la que ofrecen los parques de Uga o Las Breñas.

Las empresas interesadas en presentar ofertas pueden consultar toda la información técnica y administrativa en el perfil del contratante, en www.yaiza.es.

Casetas para el mercado navideño

Esta web también es la aconsejada para estudiar las bases de la propuesta encaminada a entregar 36 casetas y asumir el servicio de vigilancia del mercado navideño, del 12 al 14 de diciembre, en la plaza de Los Remedios, con 40.000 euros de presupuesto.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Estos son los canarios que están en la lista Forbes 2025 de los más ricos de España
  2. 2 Canarias se sofoca: la Aemet avisa del golpe de 34º grados y calima pero ya pone fecha de fin
  3. 3 Cierran al baño las playas de Vargas, Melenara, San Agustín y Las Burras por contaminación marina
  4. 4

    «Buenas tardes Ángel Víctor»: el mensaje que certifica que Aldama sí trató con el ministro cuando presidía Canarias
  5. 5 Condenado a la pena mínima por tener 64 tortugas prohibidas dentro de su finca en San Mateo
  6. 6 Llegó el día: la oposición presenta la moción de censura en el Ayuntamiento de Valsequillo
  7. 7 Historia de las 5.072 quejas que motivaron el grave riesgo por suciedad en Las Palmas de Gran Canaria
  8. 8 900 veces Miguel Ángel Ramírez
  9. 9 Torres: «No hay mordidas, no hay pisos en Atocha, no hay mujeres explotadas sexualmente, no hay nada»
  10. 10 Encuentran un cuerpo sin vida en la playa de Famara, donde desapareció un bañista el domingo

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Mejoras en dos parques de Playa Blanca

Mejoras en dos parques de Playa Blanca