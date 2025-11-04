Mejoras en dos parques de Playa Blanca

CANARIAS7 Yaiza Martes, 4 de noviembre 2025, 23:27 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Yaiza ha sacado a licitación dos nuevos proyectos de intervención dentro del programa municipal de modernización e implantación de áreas de juego infantil en Playa Blanca. Se cuenta con un presupuesto de 414.000 euros.

De un lado se contempla la mejora y acondicionamiento del parque infantil junto a la urbanización Marcastell, por 276.000 euros. Por otro, se prevé optimizar el parque localizado en Faro Pechiguera, por 138.000 euros. Ambos proyectos incluyen dotación de zonas de sombra; según se ha trasladado por fuentes oficiales.

Se confía en alcanzar una imagen pareja a la que ofrecen los parques de Uga o Las Breñas.

Las empresas interesadas en presentar ofertas pueden consultar toda la información técnica y administrativa en el perfil del contratante, en www.yaiza.es.

Casetas para el mercado navideño

Esta web también es la aconsejada para estudiar las bases de la propuesta encaminada a entregar 36 casetas y asumir el servicio de vigilancia del mercado navideño, del 12 al 14 de diciembre, en la plaza de Los Remedios, con 40.000 euros de presupuesto.

