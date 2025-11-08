Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Instalación de la calle Panamá con Los Crotos. C7

Mejoras de canchas deportivas de Costa Teguise; adjudicadas

Las actuaciones se harán las instalaciones de las calles Panamá y La Laguna

José Ramón Sánchez López

José Ramón Sánchez López

Teguise

Sábado, 8 de noviembre 2025, 23:28

Antes de final de año se firmarán los contratos de cara a permitir la rehabilitación de las canchas deportivas de las calles La Laguna y Los Crotos (Panamá), en Costa Teguise.

Las obras contarán con el patrocinio del Consistorio de Teguise, tras haberse oficializado las adjudicaciones. En ambos casos, con rebaja en relación al presupuesto de salida, gracias a la abundancia de ofertas. Deberán estar en cuatro meses.

La actuación en la calle La Laguna se ha decidido que corra a cargo de la mercantil Grupo Niberma, por casi 169.000 euros.

La mejora de la cancha de Panamá-Los Crotos, por más de 153.000 euros, se hará por la entidad tinerfeña Drasan Urban Play.

