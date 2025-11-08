Mejoras de canchas deportivas de Costa Teguise; adjudicadas Las actuaciones se harán las instalaciones de las calles Panamá y La Laguna

José Ramón Sánchez López Teguise Sábado, 8 de noviembre 2025, 23:28 Comenta Compartir

Antes de final de año se firmarán los contratos de cara a permitir la rehabilitación de las canchas deportivas de las calles La Laguna y Los Crotos (Panamá), en Costa Teguise.

Las obras contarán con el patrocinio del Consistorio de Teguise, tras haberse oficializado las adjudicaciones. En ambos casos, con rebaja en relación al presupuesto de salida, gracias a la abundancia de ofertas. Deberán estar en cuatro meses.

La actuación en la calle La Laguna se ha decidido que corra a cargo de la mercantil Grupo Niberma, por casi 169.000 euros.

La mejora de la cancha de Panamá-Los Crotos, por más de 153.000 euros, se hará por la entidad tinerfeña Drasan Urban Play.

Temas

Calles

deportes

Teguise

Infraestructuras