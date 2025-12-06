Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Mejoras en la cancha deportiva de Uga; por 953.000 euros

Los trabajos deberán ejecutarse en un plazo máximo de medio año

José Ramón Sánchez López

José Ramón Sánchez López

Yaiza

Sábado, 6 de diciembre 2025, 23:16

En las primeras fechas de 2026 será viable el inicio del plan ideado por el Consistorio de Yaiza para mejorar el estado de la cancha deportiva de Uga. La actuación se ha adjudicado a la mercantil local Transporte y Excavaciones Tiagua, por algo menos de 953.000 euros.

Los trabajos deberán completarse en un máximo de medio año, de modo que deberán estar listos bien entrado el verano.

La infraestructura remodelada contará con una cancha polideportiva de 40 x 20 metros, cancha multiusos de 27 x 20 metros, cancha de fútbol indoor 17 x 10 metros, grada, zona de sombra y nueva iluminación, entre otras dotaciones. Se prevé, además, ganar en accesibilidad.

Este nuevo proyecto en Uga, como CANARIAS7 ya dio cuenta, se enmarca dentro del conjunto de actuaciones previstas en el entorno del colegio y el terrero de lucha y toda la parcela que está por delante del campo. A principios de septiembre, Yaiza también sacó a licitación el proyecto de mejoras en el terrero de lucha y su entorno. El Ayuntamiento creará 300 plazas de aparcamiento y realizará trabajos de instalación de alumbrado público, obras de accesibilidad e itinerarios peatonales para facilitar la circulación de viandantes.

