Hotel sureño. C7
Lanzarote

El mejor septiembre para 196 complejos alojativos abiertos

Los hoteles y negocios extrahoteleros ingresaron el pasado mes más de 82,73 millones de euros

José Ramón Sánchez López

José Ramón Sánchez López

Teguise

Miércoles, 22 de octubre 2025, 23:17

Comenta

Los 196 establecimientos turísticos lanzaroteños que operaron en septiembre lograron ingresar más de 82,73 millones de euros, según estimación de Centro de Datos del Cabildo. El registro es el mejor de siempre para el noveno mes del año.

Septiembre queda como el sexto mes de 2025 en ingresos, al ser el apunte relativamente parejo al de hace doce meses atrás, debido a que aún hay menos oferta, por los daños de la lluvia en abril.

Con cerca de 64.300 camas en el mercado, se dieron más de 1,47 millones de pernoctaciones, menos que en septiembre de 2024.

Destacó la productividad de los hoteles, 76 complejos, al recaudar casi 63,46 millones de euros. Los negocios extrahoteleros, 120, cosecharon ingresos por valor cercano a 18,92 millones de euros.

Balance anual

Las cuentas indican que los ingresos en los primeros nueve meses de 2025 se elevaron a cerca de 753,3 millones de euros; con repunte notable con respecto a los tres primeros trimestres del ejercicio precedente. Hay opciones de lograr nuevo récord anual, con un valor por encima de 1.000 millones de euros en ingresos.

