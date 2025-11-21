Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Autoridades y personal de salvamento, junto a la nueva caseta. CBL

Mejor seguridad en la playa de Famara

Instalada la nueva caseta para los socorristas, aún resta la puesta de tres torres de vigilancia, antes de acabar el año

José Ramón Sánchez López

José Ramón Sánchez López

Teguise

Viernes, 21 de noviembre 2025, 23:46

Comenta

Esta semana se ha hecho realidad la instalación, al fin, de una nueva caseta para los socorristas que velan por la seguridad en la playa de Famara. Suple a la anterior infraestructura, muy deteriorada, como se denunció por CANARIAS7 hace pocas semanas atrás.

En días se colocarán, además, tres torretas de vigilancia, en puntos estratégicos. Se tiene previsto que sea antes de que acabe año.

Y quedará pendiente la puesta en servicio de un nuevo vehículo para el personal que hace las rutas por la playa más larga de Lanzarote, con presencia permanente de la bandera roja.

Se prevén medidas similares, por otro lado, en otras playas del municipio, caso de la de El Jablillo, en Costa Teguise. También en Las Cucharas.

Valoraciones políticas

«Con la instalación de estos nuevos puestos de socorristas y torretas de vigilancia, reforzamos la organización y coordinación de los servicios en nuestras playas, asegurando una supervisión constante y eficaz. De este modo, todos los usuarios, vecinos y visitantes, podrán disfrutar del litoral con total confianza y tranquilidad, sabiendo que contamos con los recursos necesarios para actuar de manera inmediata ante cualquier incidencia», según la alcaldesa, Olivia Duque.

La concejala de Playas, Rita Hernández, considera que «gracias a esta nueva instalación, los socorristas podrán supervisar constantemente las zonas de mayor riesgo y actuar de forma inmediata ante cualquier incidencia, asegurando una vigilancia continua y coordinada, y demostrando así el compromiso del Ayuntamiento por un litoral seguro y bien gestionado».

Y el concejal de Seguridad y Emergencias, Eugenio Robayna, señala que «estos nuevos recursos permiten anticipar posibles riesgos en las playas y reforzar la prevención, mejorando la planificación de los operativos y garantizando que estemos preparados ante cualquier eventualidad».

