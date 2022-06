Mejor protección para el yacimiento de Zonzamas

El Cabildo ha concluido esta semana la instalación de una nueva cubierta en el yacimiento arqueológico de Zonzamas, para mejorar la conservación y protección de los restos que alberga la zona.

Se ha tenido en cuenta que a cubierta del invernadero fue incapaz de evacuar el agua cuando llovió en el invierno.

La consejera de Patrimonio, Ariagona González, resaltó este pasado martes la importancia de esta actuación para la protección de la historia de la isla. «Nuestro patrimonio es nuestra seña de identidad y parte del trabajo que se debe realizar para su conservación es el mantenimiento de las infraestructuras que lo protegen», aseguró.

La solución adoptada garantizará que no entre agua ni en momentos de lluvia ni de rocío, siendo estas evacuadas correctamente sin afectar a los restos arqueológicos; una infraestructura capaz de garantizar la protección durante al menos dos años; una alternativa a los pilares que sustentaban la cubierta, que no sea intrusiva en los paquetes arqueológicos y sea lo suficientemente estable para no ser desplazada ante episodios de vientos fuertes, y mejorar la ventilación del recinto.