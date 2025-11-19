Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Vea la portada de CANARIAS7 de este jueves 20 de noviembre de 2025
Trazado en obras. COBER LANZAROTE

Mejor carretera entre Puerto del Carmen y Puerto Calero

Las obras se prolongarán hasta mediados de diciembre

José Ramón Sánchez López

José Ramón Sánchez López

Tías

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 23:26

Hasta bien entrado diciembre se extenderán las obras de mejora del trazado entre Puerto del Carmen y Puerto Calero, en 2,4 kilómetros de trazado, con patrocinio del Cabildo; a través de Obras Públicas, con Jacobo Medina de titular.

La inversión ronda los 695.000 euros. Como alternativa quedará la carretera de Mácher. Se actuará en el firme y con la señalización.

Hay previstas medidas para garantizar que todo el trazado alcance un ancho de 3 metros, según dio a conocer CANARIAS7 en 2024.

Las acciones previstas contribuirán a aumentar la seguridad vial y a reducir el deterioro sufrido por la vía debido al tráfico y a las intervenciones en las redes de suministro de agua a las fincas colindantes.

«Este cierre es una medida temporal necesaria para garantizar una obra de calidad. Somos conscientes del trastorno que puede generar, pero esta actuación permitirá contar con una carretera totalmente renovada y mucho más segura», asegura el consejero Jacobo Medina.

La iniciatia tiene apoyo del Consistorio de Tías. Según el alcalde, José Juan Cruz Saavedra, «es una obra necesaria, que forma parte de nuestro compromiso de seguir invirtiendo en nuestras localidades y en los núcleos rurales de Tías, mejorando la calidad de vida de quienes viven aquí todo el año».

