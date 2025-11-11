Medina inicia la reposición de la cruz junto a la iglesia de San Ginés El consejero de Obras Públicas se fundamenta en un acuerdo municipal de 2024 y desatiende el informe que vincula el elemento con Franco

José Ramón Sánchez López Arrecife Martes, 11 de noviembre 2025, 23:11 Comenta Compartir

El consejero insular de Obras Públicas, Jacobo Medina, ha iniciado medidas para que el Ayuntamiento de Arrecife proceda, en fecha por determinar, a reponer la polémica cruz de la plaza de Las Palmas, junto a la iglesia de San Ginés. Se ha dado registro oficial, poniendo en conocimiento de la decisión al presidente cabildicio, Oswaldo Betancort; y al alcalde, Yonathan de León; sin tenerse en cuenta el reciente informe avalado por la primera Corporación, en donde se vincula al elemento escultórico, en su conjunto, con el régimen de Franco.

Se describe en la documentación registrada que «de acuerdo con el acta de la junta de gobierno local del Ayuntamiento de Arrecife de fecha 16 de octubre de 2024, se hace constar que no se otorgó conformidad a la retirada definitiva de la cruz ni del monolito». Con ello se deja de lado la relación con la Ley de Memoria Histórica. Y queda como factor ajeno, en consecuencia, la posible resignificación del conjunto.

Además, se alude que «teniendo en cuenta el avanzado estado de finalización de la obra», muy probablemente antes de que el año toque a su desenlace, «esta Consejería ha dispuesto iniciar los trámites para la restitución», se precisa, «al no existir ya impedimento técnico, estructural ni de seguridad que lo desaconseje». Se solicitará por ello, formalmente, al Ayuntamiento, «día y hora para el traslado de la cruz desde la nave de Obras Públicas del Ayuntamiento hasta la plaza de Las Palmas, donde será reinstalada bajo la supervisión de la dirección facultativa de la obra y en coordinación con los servicios técnicos municipales».

Levantamiento de un acta

Finalizada la restitución, si finalmente acaba teniendo lugar, «se procederá a levantar acta conjunta de reposición, suscrita por representantes de ambas administraciones, a fin de dejar constancia documental de la restitución definitiva del elemento conforme a lo acordado por la junta de gobierno local», se puntualiza en las comunicaciones oficiales trasladadas al presidente insular y al alcalde de la capital.

Se parte de la base de que «durante la ejecución de los trabajos, y por razones exclusivamente técnicas y de seguridad, se procedió a la retirada provisional»; con el propósito, en consecuencia de que la cruz volviera a tener presencia en la plaza Las Palmas, cuya remodelación se inició en marzo, fruto de una licitación dada a conocer en el periodo otoñal del pasado año. La adjudicación, como CANARIAS7 dio cuenta, tuvo lugar a final de 2024 a la mercantil Transporte y Excavaciones Tiagua, con un presupuesto por debajo de la suma de salida, de casi 935.900 euros.