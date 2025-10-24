Medidas para retomar el reparto de cartas en Arrecife La distribución de correspondencia se ha demorado en varios barrios de la capital en las últimas semanas

Esta semana se han tomado medidas para recuperar el reparto ordinario de correspondencia en Arrecife por parte de Correos.

En algunos barrios, por bajas, vacaciones y no darse contrataciones, no se hizo distribución de cartas durante más de un mes. En especial ha afectado la anomalía a varias zonas del centro de la ciudad.

Se empezó a normalizar la situación especialmente a partir del jueves. Previamente constaron anomalías en varias zonas, caso de la 1 (pisos amarillos y zonas adyacentes), zona 3 (Manolo Millares y entorno), zona 4 (parque José Ramírez Cerdá y entorno) y zona 7 (Triana y alrededores); si bien es cierto que manteniéndose el reparto de certificados y paquetes.

Por parte de la dirección de Correos a nivel provincial, en consulta hecha por CANARIAS7, se ha trasladado que «el servicio está garantizado con la calidad requerida», añadiéndose la operativa se adapta «en cada momento a su volumen y tomando las medidas organizativas necesarias para ello», si bien sin darse detalles sobre las mismas.

Acorde a la calidad contratada

También se apostilla por Correos que «los plazos de calidad comprometidos con los clientes se cumplen en todo momento y están garantizados, cumpliendo los compromisos de entrega de los envíos en los plazos contratados con los clientes para cada tipo de producto y respetando las condiciones laborales del personal».

Cabe añadir que Correos defiende que se están tomando «las medidas necesarias para organizar el trabajo en función de las necesidades diarias en sus unidades», con algunas explicaciones de complemento al respecto; sin facilitarse referencias numéricas sobre acumulaciones y repartos de material para aliviar las retenciones.

