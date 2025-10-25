Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Momento de la protesta. COBER LANZAROTE

Masdache protesta contra la antena de telefonía

La manifestación tuvo lugar al mediodía de este sábado

CANARIAS7

Tías

Sábado, 25 de octubre 2025, 13:49

A primera hora de la tarde de sábado tuvo lugar una concentración ciudadana en Masdache, para reclamar la retirada de la antena de telefonía de reciente instalación, autorizada por el Consistorio de Tías.

El desmantelamiento está a expensas de que se pueda gestionar un permiso específico para su instalación en un punto cercano, dentro de La Geria, con necesidad de implicación del Cabildo, por ser espacio protegido. Se prevén nuevas movilizaciones.

«La torre de telecomunicaciones aún no está en funcionamiento, ya que por el momento solamente se ha instalado el armazón», se dijo en la concentración, añadiéndose que «queremos dejar constancia de que en Masdache operan con normalidad varios proveedores de telefonía móvil y existe servicio de fibra óptica, por lo que no es cierto que retirar esta torre implique quedarse sin cobertura».

En La Geria

La torre se ha instalado en pleno Paisaje Protegido de La Geria, un espacio de altísimo valor ambiental incluido en la Red Natura 2000. A este respecto, «los vecinos creemos firmemente que existen irregularidades en la aprobación de la licencia, ya que el proyecto se ha llevado a cabo sin consenso vecinal, sin información pública previa y con una falta total de transparencia por parte del Ayuntamiento de Tías», consta en el anuncio que se hizo para contar con participantes en la manifestación.

Además, en versión de los convocantes, «no consta que el proyecto haya sido sometido a la obligatoria Evaluación de Impacto Ambiental, ni se han hecho públicos los informes técnicos que exige la legislación estatal y europea en materia de protección del medio ambiente y del patrimonio natural».

