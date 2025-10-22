Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Instalación de material. CBL

Marcador nuevo en el terrero de lucha de Uga

El material ha sido patrocinado por el Ayuntamiento de Yaiza

CANARIAS7

Yaiza

Miércoles, 22 de octubre 2025, 11:21

Comenta

Personal de Yaiza esta semana ha instalado un nuevo videomarcador en el terrero de lucha canaria de Uga, fruto de una inversión local de 11.000 euros.

Es una pantalla electrónica de 2,6 por 1,5 metros que, además de su función esencial sobre puntuación y tiempo de brega, permitirá la reproducción de mensajes.

«La dotación del videomarcador de alta resolución forma parte de la licitación de 96.000 euros que sacamos en julio para la compra de equipamiento destinado a satisfacer necesidades en varias instalaciones deportivas. En otro lote está prevista la instalación de más de 700 asientos para las gradas de este mismo campo, así que seguimos comprometidos con la lucha canaria y distintas disciplinas deportivas que practican cientos de vecinos y vecinas del municipio, entre ellos, niños, niñas y jóvenes de las Escuelas Deportivas de Yaiza», según Ángel Lago, edil de Deportes.

El terrero de lucha, destaca por su parte el concejal Daniel Medina, «también es objeto de actuaciones varias de mantenimiento, aparte de otra intervención contundente de 1,5 millones de euros que actualmente tenemos en licitación». El Ayuntamiento con esta encomienda proyecta el arreglo de la fachada, entorno y área anexa del terrero y la creación de 300 plazas de aparcamiento, instalación de alumbrado público y obras de accesibilidad e itinerarios peatonales que facilitarán la circulación de viandantes.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Alertan del colapso de las urgencias hospitalarias en Canarias por mil camas ocupadas por pacientes con alta
  2. 2 Buscan a Ione de 13 años, desaparecido en Santa Cruz de Tenerife
  3. 3 Primer revés de NC: los concejales que se fueron a Primero Canarias no son tránsfugas
  4. 4 El novedoso cambio de la ayuda a domicilio: los barrios de Las Palmas de Gran Canaria serán atendidos por cuatro empresas
  5. 5 Carreteras cortadas y restricciones al tráfico en Gran Canaria hoy martes 21 de octubre
  6. 6 Muere Francisco Sánchez, fundador del Instituto de Astrofísica de Canarias
  7. 7 Se levanta el precinto municipal al Café Madrid
  8. 8 El Puerto de Las Palmas se prepara para la llegada de un gigante del mar que se abastecerá de 2.000 toneladas de combustible
  9. 9 El Louvre no es el único: Gran Canaria también vivió su propio robo de película
  10. 10 Colas mañaneras a las puertas del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria: el 40% de los ciudadanos realiza sus gestiones sin cita

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Marcador nuevo en el terrero de lucha de Uga

Marcador nuevo en el terrero de lucha de Uga