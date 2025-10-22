Marcador nuevo en el terrero de lucha de Uga El material ha sido patrocinado por el Ayuntamiento de Yaiza

CANARIAS7 Yaiza Miércoles, 22 de octubre 2025, 11:21 Comenta Compartir

Personal de Yaiza esta semana ha instalado un nuevo videomarcador en el terrero de lucha canaria de Uga, fruto de una inversión local de 11.000 euros.

Es una pantalla electrónica de 2,6 por 1,5 metros que, además de su función esencial sobre puntuación y tiempo de brega, permitirá la reproducción de mensajes.

«La dotación del videomarcador de alta resolución forma parte de la licitación de 96.000 euros que sacamos en julio para la compra de equipamiento destinado a satisfacer necesidades en varias instalaciones deportivas. En otro lote está prevista la instalación de más de 700 asientos para las gradas de este mismo campo, así que seguimos comprometidos con la lucha canaria y distintas disciplinas deportivas que practican cientos de vecinos y vecinas del municipio, entre ellos, niños, niñas y jóvenes de las Escuelas Deportivas de Yaiza», según Ángel Lago, edil de Deportes.

El terrero de lucha, destaca por su parte el concejal Daniel Medina, «también es objeto de actuaciones varias de mantenimiento, aparte de otra intervención contundente de 1,5 millones de euros que actualmente tenemos en licitación». El Ayuntamiento con esta encomienda proyecta el arreglo de la fachada, entorno y área anexa del terrero y la creación de 300 plazas de aparcamiento, instalación de alumbrado público y obras de accesibilidad e itinerarios peatonales que facilitarán la circulación de viandantes.