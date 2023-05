Luz y agua del muelle de Playa Blanca, a expensas de los operadores

El suministro de luz y agua en locales y pantalanes del muelle de Playa Blanca está a expensas de Endesa y Canal Gestión Lanzarote, según fuentes de Puertos Canarios.

Los trámites hace semanas que están completados con ambos operadores. Se confía en que la situación se normalice en el transcurso de este mismo mes.

Los empresarios y quienes han alquilado pantalanes se quejan de que se les está cobrando por servicios que aún no reciben. Y así es, se reconoce por Puertos Canarios, porque no se pueden dividir los conceptos en los recibos emitidos, con lo que no se separan agua y luz del alquiler. Constan algo más de un centenar de afectados.