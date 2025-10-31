Luis Planas y El Grifo: «Orgullo para el vino, Canarias y España» Culminan los actos por los primeros 250 años de existencia de la bodega. El ministro aprovechó para avalar la implicación estatal con el Posei

José Ramón Sánchez López San Bartolomé Viernes, 31 de octubre 2025, 14:11 | Actualizado 14:30h. Comenta Compartir

Este viernes se ha puesto colofón a los actos que desde hace meses han guardado relación con los primeros 250 años de funcionamiento de El Grifo, la bodega más antigua de Canarias. Fue en la finca que se administra por la familia Otamendi, en un encuentro con cientos de invitados donde destacó la presencia del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas.

El representante estatal, en calidad de invitado de honor, fue agasajado por la propiedad con una visita guiada, que sirvió para que el ministro plasmara una dedicatoria con su firma, en el libro de honor, a la que de inmediato dio lectura. En versión de Luis Planas, como quedó constancia de su puño y letra, El Grifo «es un motivo de orgullo para el sector del vino, para Canarias y para España».

En los discursos, culminados con un brindis con vinos apropiados para la ocasión, la propiedad agradeció a Planas su presencia, por ser la primera vez en la historia que a nivel oficial un ministro del ramo ponía pie en El Grifo. Y aprovechó Fermín Otamendi, asimismo, para agradecer a los bodegueros y viticultores que tengan en El Grifo una referencia, «es un orgullo, hace que nos sintamos todos como una familia», consideró.

Ampliar Vista de la dedicatoria firmada por el ministro Luis Planas. CBL

Con este preámbulo se dio pie al discurso de Juan José Otamendi, quien durante un buen deleitó a la concurrencia con una serie de explicaciones históricas sobre la entidad, con referencias a personas que le aportaron la identidad que atesora.

Sintonía con Canarias

Durante la visita, el ministro hizo repaso de aspectos bajo su responsabilidad, enfatizando en aspectos que tienen relevancia para Canarias. De ejemplo sentenció Luis Planas que «el Posei es una cuestión de Estado, una cuestión de España», destacando la implicación estatal y añadiendo que «debemos de estar todos unidos en su defensa; estamos en favor de defender una política agrícola fuerte, para Europa y para España; y dentro de esa política agrícola, para mí tiene un papel singular el Posei, que es el instrumento específico de aplicación que tenemos en Canarias para la política agrícola».

La explicación fue recibida con agrado por Narvay Quintero, consejero regional del ramo. Aseveró que existe el propósito de mantener el frente común en defensa del Posei, «con una ficha financiera actualizada», propia de las necesidades de Canarias.