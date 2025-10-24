Llega el segundo Lanzarote Yoga & Pilates Day El evento tendrá lugar este sábado en el Islote de Fermina, en Arrecife

Este saábado 25 de octubre tendrá lugar la segunda edición del Lanzarote Yoga & Pilates Day, una jornada que se celebrará a partir de las 9.00 horas en el Islote de Fermina, en Arrecife, con entrada gratuita hasta completar aforo.

Durará el encuentro hasta bien entrada la noche, según consta en el programa que avala el Servicio Insular de Deportes.

El evento reunirá a reconocidas instructoras e instructores como Laura Borges, Keila Velón, Rafael Veiga, Goretti Acuña, Cathaysa Pérez, Francesca Baldassari, Cecilia Jover, Cécile Pageau Peláez y Yaiza Salatino, quienes ofrecerán diferentes clases y talleres de yoga, pilates, acroyoga y otras disciplinas orientadas al bienestar físico y mental.

Según el consejero de Actividad Física y Deportes, Juan Monzón, «con el Lanzarote Yoga & Pilates Day seguimos apostando por un deporte inclusivo, saludable y accesible, que promueve no solo la actividad física, sino también el equilibrio personal y la conexión con el entorno natural».

«Queremos seguir consolidando esta jornada como un punto de encuentro entre bienestar, deporte y naturaleza, en un entorno tan único como el Islote de Fermina», apuntó Monzón en la presentación.

