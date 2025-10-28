Llega la 10ª edición del Tinajo Bocata Tour

CANARIAS7 Tinajo Martes, 28 de octubre 2025, 23:24 Comenta Compartir

La 10ª edición del Tinajo Bocata Tour arrancará el 30 de octubre y se desarrollará hasta el 16 de noviembre, con la participación de diez establecimientos. Tiene patrocinio del Ayuntamiento.

Los clientes que completen la cartilla con al menos tres sellos entrarán en el sorteo de tres vales, de 100 euros cada uno, para gastar en los negocios inscritos. Se podrá consumir en los establecimientos y pedir el género para llevar. Se dará premio a la mejor creación.

Tinajo Bocata Tour ofrece la oportunidad de realizar una ruta por los siguientes establecimientos adheridos en la edición de 2025: Restaurante La Santa, Cervecería Malpeís, Bar El Barquillo, Lucha de Buda, El Chinchorro Burguer, Bike Stop, El Callao Burguer, Pastelería Damien, el CSC La Vegueta y CSC de La Santa.

El alcalde de Tinajo, Jesús Machín, y el concejal del área, Vianney Rodríguez, presentaron el evento a comienzos de semana, destacando que se trata de «una renovada apuesta por el producto local, por nuestros productos más cercanos y por nuestros establecimientos gastronómicos«.

En versión oficial, «se trata de una nueva oportunidad de acercarse a la gastronomía local que, además, en estas fechas, coincide con otros eventos del Ayuntamiento de Tinajo como Los Finaos o Tinajoween, lo que, a buen seguro, incentivará a que los clientes participen y puedan resultar agraciados con alguno de los premios. Indudablemente, el objetivo prioritario es seguir promocionando el comercio local y el consumo de productos de Tinajo. Invitamos a vecindad y visitantes a disfrutar un año más del Tinajo Bocata Tour».

