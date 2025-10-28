Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Presentación. CBL

Llega la 10ª edición del Tinajo Bocata Tour

Se sortearán tres premios entre los consumidores participantes

CANARIAS7

Tinajo

Martes, 28 de octubre 2025, 23:24

Comenta

La 10ª edición del Tinajo Bocata Tour arrancará el 30 de octubre y se desarrollará hasta el 16 de noviembre, con la participación de diez establecimientos. Tiene patrocinio del Ayuntamiento.

Los clientes que completen la cartilla con al menos tres sellos entrarán en el sorteo de tres vales, de 100 euros cada uno, para gastar en los negocios inscritos. Se podrá consumir en los establecimientos y pedir el género para llevar. Se dará premio a la mejor creación.

Tinajo Bocata Tour ofrece la oportunidad de realizar una ruta por los siguientes establecimientos adheridos en la edición de 2025: Restaurante La Santa, Cervecería Malpeís, Bar El Barquillo, Lucha de Buda, El Chinchorro Burguer, Bike Stop, El Callao Burguer, Pastelería Damien, el CSC La Vegueta y CSC de La Santa.

El alcalde de Tinajo, Jesús Machín, y el concejal del área, Vianney Rodríguez, presentaron el evento a comienzos de semana, destacando que se trata de «una renovada apuesta por el producto local, por nuestros productos más cercanos y por nuestros establecimientos gastronómicos«.

En versión oficial, «se trata de una nueva oportunidad de acercarse a la gastronomía local que, además, en estas fechas, coincide con otros eventos del Ayuntamiento de Tinajo como Los Finaos o Tinajoween, lo que, a buen seguro, incentivará a que los clientes participen y puedan resultar agraciados con alguno de los premios. Indudablemente, el objetivo prioritario es seguir promocionando el comercio local y el consumo de productos de Tinajo. Invitamos a vecindad y visitantes a disfrutar un año más del Tinajo Bocata Tour».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Borrón copero de la UD Las Palmas (3-1)
  2. 2 Ingresa en prisión la ciudadana que molestaba a los vecinos en Agüimes
  3. 3 Una cadena de borrascas llega a España en cuestión de horas y la Aemet advierte del impacto en Canarias
  4. 4 Muere un hombre ahogado en la playa de La Laja, en Las Palmas de Gran Canaria
  5. 5 «¿La clave de nuestro éxito? Tener los precios más bajos de Canarias y esto es un hecho, no un eslogan»
  6. 6 Un hombre muere tras una caída accidental y golpearse en el suelo en el Lomo Los Frailes
  7. 7 El Cabildo exige a Las Palmas de Gran Canaria que le devuelva el dinero para el campo de béisbol de La Minilla
  8. 8

    Detenido en Benalmádena por retener en su casa y violar con «gran violencia» a una joven a la que conoció en Tinder
  9. 9 La capital grancanaria se rinde a los bocatas de La Pata Gourmet by Kiko
  10. 10 Josep Martínez, exportero de la UD Las Palmas, atropella mortalmente a un anciano en Italia

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Llega la 10ª edición del Tinajo Bocata Tour

Llega la 10ª edición del Tinajo Bocata Tour