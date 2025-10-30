Libro pionero de partituras tradicionales

CANARIAS7 Arrecife Jueves, 30 de octubre 2025, 12:23 Comenta Compartir

Por primera vez una publicación recoge íntegramente en lenguaje musical universal, es decir, en partituras de solfeo, las principales y más conocidas piezas de la música tradicional y popular de Lanzarote y La Graciosa.

Se trata de 'Repertorio musical tradicional Lanzarote y La Graciosa', hecho por Benito Cabrera y Pablo Díaz. El libro está editado por Los Campesinos y el Cabildo. Se presentó días atrás en sociedad, en la sede de Arrecife de la Fundación César Manrique.

El libro se erige como una potente herramienta educativa, cultural e histórica que por primera vez convierte en tangible un valioso patrimonio oral, reflejo de la diversidad y la profundidad del folclore musical de Lanzarote y La Graciosa.

La publicación registra en partituras estilos musicales propios de las dos islas y de toda Canarias, como son isas, folías, malagueñas, seguidillas y habaneras, pero también el sorondongo, la mazurca y la zaranda. Así, entre los títulos más conocidos figuran la Zaranda de Juan Brito, la Isa del Uno, la Isa del Cinco o el propio Sorondongo. Y no se detiene ahí y, pese su dificultad técnica, traslada al solfeo las composiciones de los Ranchos de Pascua o el repertorio del carnaval, con canciones de la Parranda Marinera de Buches o piezas singulares de La Graciosa, como 'Isa de Seño Redusindo' o 'Charlestón'.

Defensa de la tradición oral

Durante la presentación del libro, en la que hizo de moderador el músico, productor y folclorista Víctor Batista, exdirector de Los Gofiones, ambos autores resaltaron la importancia de la publicación como herramienta educativa y su valor como legado escrito para las generaciones futuras.

«Nuestra ilusión ha sido la de crear un documento escrito que impida que se pierda gran parte de la tradición musical y oral de ambas islas, y que a la vez, al transcribir estos géneros al lenguaje universal de la música, sirva como material didáctico en escuelas de música, conservatorios o en las propias agrupaciones folclóricas. El objetivo final no es otro que el de preservar y difundir la riqueza musical de nuestras islas», declaró Benito Cabrera.

Por su parte, Pablo Díaz destacó que el libro, «además de ayudar a la conservación de esas composiciones, muchas de las cuales no estaban transcritas hasta ahora, creemos que es un instrumento ideal para que compositores, profesores de música, investigadores y el gran público en general puedan tener una aproximación a la historia de música popular de Lanzarote y La Graciosa».