Así hemos narrado la comparecencia de Sánchez en la comisión del Senado por el 'caso Koldo'
Presentación del libro pionero de partituras tradicionales. CBL

Libro pionero de partituras tradicionales

'Repertorio musical tradicional Lanzarote y La Graciosa' lleva las firmas de Benito Cabrera y Pablo Díaz

CANARIAS7

Arrecife

Jueves, 30 de octubre 2025, 12:23

Comenta

Por primera vez una publicación recoge íntegramente en lenguaje musical universal, es decir, en partituras de solfeo, las principales y más conocidas piezas de la música tradicional y popular de Lanzarote y La Graciosa.

Se trata de 'Repertorio musical tradicional Lanzarote y La Graciosa', hecho por Benito Cabrera y Pablo Díaz. El libro está editado por Los Campesinos y el Cabildo. Se presentó días atrás en sociedad, en la sede de Arrecife de la Fundación César Manrique.

El libro se erige como una potente herramienta educativa, cultural e histórica que por primera vez convierte en tangible un valioso patrimonio oral, reflejo de la diversidad y la profundidad del folclore musical de Lanzarote y La Graciosa.

La publicación registra en partituras estilos musicales propios de las dos islas y de toda Canarias, como son isas, folías, malagueñas, seguidillas y habaneras, pero también el sorondongo, la mazurca y la zaranda. Así, entre los títulos más conocidos figuran la Zaranda de Juan Brito, la Isa del Uno, la Isa del Cinco o el propio Sorondongo. Y no se detiene ahí y, pese su dificultad técnica, traslada al solfeo las composiciones de los Ranchos de Pascua o el repertorio del carnaval, con canciones de la Parranda Marinera de Buches o piezas singulares de La Graciosa, como 'Isa de Seño Redusindo' o 'Charlestón'.

Defensa de la tradición oral

Durante la presentación del libro, en la que hizo de moderador el músico, productor y folclorista Víctor Batista, exdirector de Los Gofiones, ambos autores resaltaron la importancia de la publicación como herramienta educativa y su valor como legado escrito para las generaciones futuras.

«Nuestra ilusión ha sido la de crear un documento escrito que impida que se pierda gran parte de la tradición musical y oral de ambas islas, y que a la vez, al transcribir estos géneros al lenguaje universal de la música, sirva como material didáctico en escuelas de música, conservatorios o en las propias agrupaciones folclóricas. El objetivo final no es otro que el de preservar y difundir la riqueza musical de nuestras islas», declaró Benito Cabrera. 

Por su parte, Pablo Díaz destacó que el libro, «además de ayudar a la conservación de esas composiciones, muchas de las cuales no estaban transcritas hasta ahora, creemos que es un instrumento ideal para que compositores, profesores  de música, investigadores y el gran público en general puedan tener una aproximación a la historia de música popular de Lanzarote y La Graciosa». 

