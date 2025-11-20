Libro dedicado a Antonio Cubillo; en Arrecife La obra que firma Zebensui López se presenta en la Casa de la Cultura Agustín de la Hoz

La Casa de la Cultura Agustín de la Hoz, en Arrecife, acoge a partir de las 19.00 horas de este viernes 21 la presentación del nuevo trabajo de investigación del autor lanzaroteño Zebensui López Trujillo ''Antonio Cubillo. Del antifranquismo al independentismo africanista', dedicado a la figura del histórico abogado y dirigente político, fundador en 1964 del Movimiento por la Autodeterminación e Independencia del Archipiélago Canario (MPAIAC).

El acto está organizado por la Asociación Cultural Pueblo Maho y Cultura Arrecife, dirigida por la concejala nacionalista del Ayuntamiento de la capital lanzaroteña Abigail González: «Se trata de una excelente oportunidad para debatir sobre nuestra identidad canaria y compartir ideas sobre la historia reciente del Archipiélago», señala la edil.

Publicado por Le Canarien Ediciones, el libro representa el primer estudio histórico de conjunto que analiza la organización de la oposición al franquismo en el Archipiélago, así como el papel de Cubillo en el movimiento estudiantil de los años 50, su labor pionera como abogado laboralista y su posterior evolución ideológica hacia el nacionalismo y el independentismo africanista.

Seis bloques

Dividida en seis bloques temáticos, la investigación revisa la formación de las primeras redes opositoras en el ámbito universitario, la reactivación del movimiento obrero, el surgimiento del nacionalismo canario de segunda ola, la aparición de una oposición antifranquista en sectores católicos y, finalmente, la configuración del independentismo canario desde el exilio.

Para ello, el autor se apoya en documentación inédita, ofreciendo una mirada renovada y rigurosa sobre uno de los capítulos más complejos, intensos y decisivos de la historia contemporánea de Canarias, a través de la profundización en la figura de un histórico referente del movimiento independentista canario.

Investigador

Licenciado y DEA en Filología Hispánica por la Universidad de La Laguna y catedrático de Lengua Castellana y Literatura en Educación Secundaria. Es también profesor-tutor del Centro Asociado de la UNED en Lanzarote y asesor pedagógico del Centro del Profesorado de Lanzarote.

Autor de una veintena de trabajos académicos sobre la variedad lingüística canaria y el patrimonio literario insular, ha editado obras de destacados autores lanzaroteños y ha dirigido diversos proyectos expositivos. Su compromiso con la divulgación y la investigación sobre la cultura del archipiélago se refleja nuevamente en esta publicación.