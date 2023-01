«Lo legalizable, que se legalice en condiciones; y lo que no, está muy claro su destino»

La presidenta del Cabildo intentará repetir en el cargo tras los comicios de mayo. Entiende que ha hecho méritos.

– Final de mandato, convulso. ¿Cómo valora la experiencia?

– Más que convulso, este mandato ha sido muy duro y, al menos yo lo he sentido así, ha exigido hasta el límite dar lo mejor de cada responsable público. Hasta hace apenas unos meses, estábamos batallando por garantizar la seguridad de nuestra gente, por minimizar los riesgos de contagio, por proteger a las personas más vulnerables. Al mismo tiempo, teníamos que movilizar recursos públicos para defender el empleo y atender las necesidades básicas de quienes carecían de recursos. No puedo olvidar que llegamos a atender a más de 150 personas que carecían de lo más básico, un techo bajo el que refugiarse, cuatro paredes entre las cuales pasar el confinamiento.

– ¿Qué ha salido bien pese a todo?

– Pues pese a todo, estoy satisfecha. En una situación de extraordinaria dureza, el Cabildo ha estado ahí, dando respuesta al día a día de nuestra gente y, además, poniendo en marcha nuevas acciones para dar respuesta a los problemas que han ido surgiendo como consecuencia de la pandemia de la covid-19 y de la guerra de Ucrania. Si hay algo que se ha demostrado en estos años tan duros es que el estado, la administración, 'lo público', en general, ha sido capaz de resistir, de proteger, de no dejar a nadie atrás. Y, pese a todo, hemos tenido una recuperación impresionante, fuimos el territorio más golpeado por el cero turístico, pero estamos en el grupo de cabeza en la recuperación.

– ¿Qué le queda pendiente?

– La principal asignatura pendiente es renovar las infraestructuras relacionadas con el ciclo integral del agua. No podemos seguir tolerando pérdidas en red de más del 50%. No podemos tolerar que se sigan produciendo vertidos. No podemos permitir que algunos núcleos dispongan de agua tan solo algún días de la semana. Nos mintieron cuando nos explicaron que habían solucionado 'el problema del agua'. Se llenaron la boca hablando de logros históricos, cuando nos dejaron no una red sino un auténtico colador. Dará tiempo de aquí a mayo de tomar algunas determinaciones importantes pero, indudablemente, el agua ha de ser protagonista del próximo mandato.

– Dos pactos. ¿Cómo los valora?

– El pacto con el espacio de la izquierda es nuestro pacto natural, como sucede en los gobiernos de España y Canarias y aspiramos no sólo a mantenerlo sino a reeditarlo. A pesar de la inexperiencia de Podemos, el pacto ha funcionado perfectamente porque ha habido lealtad y eso es lo fundamental. Una lealtad que mantuvimos con el Partido Popular en el tramo inicial de este mandato, hasta que Génova forzó una ruptura que en nada beneficiaba ni a Arrecife ni a Lanzarote. Quiero recordar que me comprometí públicamente a no gobernar con Coalición Canaria mientras estuviera en manos de Pedro San Ginés y en esa clave hay que entender nuestro pacto con el Partido Popular: por encima de nuestras diferencias, que son muchas y de calado, estaba la exigencia de devolver la dignidad a las instituciones lanzaroteñas, y hemos cumplido con nuestra palabra.

– Comicios. ¿Con qué equipo?

– A mediados de diciembre asumí nuevamente la responsabilidad de liderar este proyecto y volver a encabezar la lista al Cabildo. Lo haré acompañada, sin duda alguna, del mejor equipo. Pero no es momento ahora de anticipar nombres, ya que se trata de una decisión que le corresponde a nuestro comité insular, a propuesta de la comisión ejecutiva y como secretaria insular estoy obligada no sólo a mantener discreción, sino a ser respetuosa con quienes han de tomar la decisión.

– Posiblemente habrá que pactar de nuevo, ¿con quién o quiénes?

– Nuestro pacto natural es el del espacio de la izquierda y aspiramos a sumar los votos necesarios para reeditar el pacto de progreso, tanto en Lanzarote, como en Canarias. Creo, además, que se dan las condiciones necesarias para que ese pacto pueda volver a repetirse y casi me atrevería a decir que nos lo merecemos, que después de un mandato tan complejo, Canarias y Lanzarote se merecen poder disfrutar de cuatro años de trabajo intenso desde la izquierda. Si con las dificultades que hemos sufrido hemos sido capaces de poner en hora el reloj de la dependencia, de recuperar años perdidos en vivienda, educación o sanidad, ¡imagínese lo que podríamos hacer con cuatro años de normalidad!

– Puede ser vicepresidenta. Incluso ser parte de la oposición.

– Sinceramente, lo verdaderamente duro y complicado es asumir el reto de ser presidenta. Encabezar la lista del Partido Socialista es una responsabilidad enorme pues supone hacerse responsable de la ilusión de nuestra militancia y, sobre todo, de los deseos de quienes saben que es la izquierda, liderada por el PSOE, la única fuerza capaz de dar respuesta a sus necesidades.

– ¿Y nivel de los municipios?

– Ya todos los municipios de más de 20.000 habitantes han ido eligiendo a sus cabezas de lista y a lo largo de las próximas semanas finalizará el proceso en toda la isla. Como secretaria insular mi papel está muy claro: respaldar la elección de la militancia de cada agrupación y luchar para conseguir los mejores resultados posibles.

– Hay incertidumbre con Yaiza. Y también con Tinajo y Haría.

– Yaiza y Haría, como Teguise o Tías, como Tinajo y San Bartolomé, al igual que Arrecife, elegirán de una manera libre y autónoma tanto a la persona que encabezará sus listas como los nombres de quienes acompañarán a esos cabezas de lista.

– Urbanismo y medio ambiente. ¿ En qué se ha avanzado? ¿Qué le queda? ¿Habrá algún derribo?

– Ya han empezado a producirse algunos derribos en Costa Teguise gracias a la labor de presión que hemos ido realizando en los tribunales, hasta el punto de que Oswaldo Betancort ha sido apercibido por los tribunales con la imposición de sanciones económicas. Lo vergonzoso es que durante diez años Pedro San Ginés y Oswaldo Betancort han estado mirando para otro lado, tratando de que caducaran las sentencias a favor del Cabildo. Eso sí, 'sorprendentemente y por causalidad', el abogado que defiende a todos los infractores contra el Cabildo es el mismo que le alquila y le vende la casa a San Ginés, con 100.000 euros de dinero negro por medio. Con respecto a este tema quiero dejar un mensaje muy claro: no va a haber impunidad y el Cabildo va a instar la ejecución de todas las sentencias. Lo que sea legalizable, que se legalice en condiciones; y lo que no, está muy claro su destino.

– ¿Y la revisión del PIOT?

– Por fin estamos en condiciones de iniciar la nueva contratación. Nos había quedado una bomba retardada con el Plan de Ezquiaga en el cajón. Un plan con el que no podíamos continuar, por la enorme inseguridad jurídica que generaba pero que, al mismo tiempo, teníamos que desactivar, ya que se habían producido actos previos que lo dotaban de efectos que había que determinar. Ha sido un proceso costoso, pero se ha conseguido archivar. Ahora toca iniciar el procedimiento de contratación pero, sobre todo, iniciar el debate sobre las determinaciones que debe contener. Lanzarote ha cambiado en estos años y, sobre todo, el mundo ha cambiado y las exigencias de cambio de modelo son cada vez más urgentes e inaplazables. El nuevo Plan deberá tener en cuenta ese nuevo escenario.

– La Graciosa. ¿Qué se viene?

– Sería aventurado, incluso imprudente, que aventurara medidas concretas, pues el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) está precisamente en exposición pública. Haremos el esfuerzo necesario para compatibilizar el día a día de la población con la conservación de los valores de un espacio natural tan importante como es el Archipiélago Chinijo. Insisto, vamos a realizar todos los esfuerzos necesarios pero sin perder de vista en ningún momento el mandato que tenemos de preservar un patrimonio de valor incalculable.

– ¿Qué pasa con la residencia de mayores? ¿Y con Adislan?

– Heredamos un problema colosal. La mayor parte de los servicios que prestaba el Cabildo a las personas más vulnerables se encontraban en un limbo jurídico, sin soporte legal, sin contrato. Y no, no se trata tan solo de un problema administrativo. La ausencia de contrato dificulta el control por parte de la administración de las prestaciones que reciben las personas usuarias de los servicios. Nadie ha definido cuántos fisioterapeutas o logopedas tendrían que estar atendiendo a esas personas. Nadie a puesto negro sobre blanco los servicios complementarios. Nadie ha regulado los copagos que, sin embargo, se han venido produciendo. Eso es lo que estamos en este momento regularizando, pero no es nada fácil. Por otra parte, el objetivo fundamental de este mandato con respecto a la dependencia está precisamente en garantizar la atención a quienes no necesitan o no quieren estar en una residencia. La gran asignatura es la de la atención domiciliaria y vamos a terminar este mandato poniendo en marcha el Servicio de Atención Integral a las Personas Dependientes de Lanzarote (SAIDIL); un nuevo servicio que permitirá acabar con la injusta lista de espera en la que se encuentran unas 800 personas en este momento. El gobierno de Ángel Víctor Torres ha realizado un extraordinario esfuerzo en poner al día el reconocimiento de las personas dependientes, ahora nos toca ser capaces de prestarles los servicios que demandan.

– Yaiza no olvida la idea de los cruceros en Playa Blanca.

– Se trata de un falso debate más que superado. Nuestro modelo de isla reserva un papel importantísimo al puerto de Arrecife, que continuará de referencia para el tráfico de cruceros, no en Lanzarote, sino en toda Canarias. Eso no excluye que cruceros de menores dimensiones, que atienden además a un segmento de público diferente, puedan utilizar el puerto de Playa Blanca. Lo verdaderamente triste es que los que tratan en algunos momentos de crear un conflicto, artificial como he dicho, sean los mismos que dejaron pasar años y más años sin culminar el puerto.

– Se archivó la denuncia contra el consejero Sosa y usted de Pedro San Ginés y David de la Hoz.

– San Ginés y De la Hoz mintieron cuando afirmaron que estaba imputada. Ahora, el auto del juez deja bien claro que tan solo se iniciaron diligencias para determinar la competencia del juzgado. Es decir, no se había producido imputación alguna. Una vez más, Pedro San Ginés mintió de manera indecente con la complicidad de David de la Hoz, que se está empeñando en dejar bien clara su escasa altura moral. Ha llegado la hora de exigir públicamente a Coalición Canaria que se pronuncie de manera clara: ¿Oswaldo Betancort y Migdalia Machín respaldan esta campaña sucia de mentiras que protagoniza Pedro San Ginés? ¿Van a seguir permitiendo ruedas de prensa mentirosas con los logos de Coalición Canaria de fondo? ¿Van a seguir difundiendo las mentiras de San Ginés a través de los medios oficiales de Coalición Canaria? No pueden pretender hablar de una campaña limpia y propositiva cuando se amparan en la indecencia y las mentiras de San Ginés y su escudero De la Hoz.