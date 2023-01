Larry Yaskiel recibe la Medalla del Imperio Británico

El editor de la revista Lancelot en inglés, Larry Yaskiel, ha recibió en la tarde de este lunes, el prestigioso emblema de la Medalla del Imperio Británico de manos del embajador de Reino Unido en España, Hugh Elliott, que se ha desplazado expresamente a la isla para entregar tan emblemático distintivo.

El alto diplomático británico ha señalado que la entrega de tan alta distinción supone «el reconocimiento por su labor para tejer lazos entre la comunidad británica y las Islas Canarias, especialmente con su querido Lanzarote, a lo largo de cuatro décadas».

El propio Larry Yaskiel ha explicado lo extraordinario que resulta ser distinguido de esta manera por la Casa Real Británica. «Hay periodistas que están escribiendo en periódicos británicos desde los años setenta y esta es la primera vez que se ha concedido un galardón como este en España», ha señalado, explicando que lo que se pone en valor es el trabajo de una persona en la comunidad en la que vive.

El embajador destacó el esfuerzo de Larry Yaskiel junto a su mujer Liz, y el valor que tiene conservar una publicación en lengua británica en una isla como Lanzarote durante casi 40 años. «Para mí Lancelot es extraordinario y único. Una versión en inglés tan variada que ayuda a ubicarse a visitantes y residentes británicos, y les introduce en la cultura insular, lo hace único».

Yakiel ha llevado a cabo una importante labor de promoción turística entre el público anglosajón desde que en los años ochenta llegó a la isla junto a su mujer Liz y ha recibido numerosos premios y distinciones por parte de instituciones tanto de Canarias como de su país.

Yaskiel es un popular periodista, editor de la revista Lancelot Inglés, y fue durante más de 20 años productor, mánager y director de algunas de las compañías musicales más relevantes de Europa.

Fue representante para Alemania de grupos como The Beatles, Eric Clapton o The Kinks, fue socio de Robert Stigwood, manager de Bee Gees y productor de musicales como Jesucristo Superstar o la película Fiebre del sábado noche y también fue socio de Brian Epstein, el mánager de The Beatles.