«Lanzarote necesita volver a latir, en todos los sentidos»

Esta semana ha sido presentado como aspirante de CC al Cabildo. Y confía en ganar.

– Nuevo reto político. ¿Por qué?

– Los que me conocen saben la gran ilusión que tengo por defender los intereses de mi gente, de mis islas de Lanzarote y La Graciosa; mi afán por resolver los problemas, por transformar Lanzarote y La Graciosa. No se puede vivir de espaldas a la inactividad que impera actualmente en esta isla, de nada sirve el trabajo de los alcaldes sino tienen la cobertura del Cabildo y del Gobierno de Canarias en los grandes retos que tenemos pendientes. Estamos en un momento estratégico importantísimo y nos estamos quedando atrás en todos los temas. Da lo mismo que hablemos de energías renovables, sostenibilidad, sanidad, movilidad, sector primario, impulso y diversificación de la economía, no se ha hecho nada en estos cuatro años.

– Deja Teguise. ¿Con qué cosas buenas y con qué por hacer?

– Honestamente, lo peor creo que ha sido la maraña administrativa que supone solucionar los problemas de los vecinos y vecinas, que también se hartan de tanta burocracia y no entienden lo obsoletas que son algunas normativas y lo injustas que pueden llegar a ser para la gente de aquí porque vienen marcadas de muy lejos. Lo mejor es que la senda construida en Teguise en estos doce años, proseguirá su camino con Olivia Duque al frente, que liderará ese proyecto cercano y responsable que no tendrá rival en las próximas elecciones.

– Confía pues en su equipo.

– He tenido un buen equipo, gracias al cual, Teguise, que era un Ayuntamiento absolutamente endeudado, políticamente inestable y sin capacidad de maniobra, ahora es un municipio saneado económicamente, un municipio amable y posicionado en todos los frentes de Lanzarote. Esa filosofía política de facto será difícil de romper con discursos vacíos y prometedores.

– Sucede a Pedro San Ginés en CC, un político con polémica.

– Aprovecharé su capacidad de liderazgo. Pedro San Gines tenía la visión para detectar los problemas y buscar las soluciones, y ese es mi principal objetivo. Cualquier persona que haya conocido a Pedro, destaca su capacidad de trabajo y su determinación a la hora de tomar decisiones, frente a la inactividad y desidia del Cabildo de Lanzarote en este mandato. Por supuesto, trabajaré sin ningún tipo de crispación y poniendo a los agentes sociales, políticos y económicos a trabajar en la misma dirección en pro de Lanzarote y La Graciosa, respetando los principios democráticos y escuchando a los sectores afectados y consensuando los temas pero sin dilatarlos ni empantanarlo.

– El Parlamento pasa a segundo término con su persona.

– Estoy convencido que Coalición Canaria obtendrá una mayoría suficiente para llevar a cabo el proyecto renovador e impulsor de Canarias, y Lanzarote y La Graciosa estarán presente con mucha fuerza, liderada por Migdalia Machín, mujer de valores intachables.

– ¿Se ve como vicepresidente, a causa de un posible pacto; o en las filas de la oposición?

–Ni me veo de vicepresidente ni me veo en la oposición, sinceramente, le digo que esta isla necesita un cambio radical. Lanzarote necesita volver a latir, en todos los sentidos. No solo en sanidad, sino en el cuidado a nuestros mayores, la reactivación de las infraestructuras pendientes, la apuesta decidida por nuestro sector primario, exigir una oferta formativa del siglo XXI para nuestros jóvenes y fomentar una empleabilidad digna y no con la precariedad laboral actual.

– De ser presidente, ¿cuáles serán sus ejes principales?

–Nuestra prioridad será afrontar los retos que tiene Lanzarote y La Graciosa para modernizarse de forma urgente. Desde el minuto uno adaptaré el Cabildo a las nuevas exigencias y necesidades, dotándolo de los recursos humanos necesarios. Daré prioridad absoluta a las energías renovables, al sector primario, a un turismo azul respetuoso con nuestro litoral, a la movilidad con la apuesta clara por un transporte público potente y por la descarbonización en todos sus sentidos; exigir todas las infraestructuras educativas, sanitarias, sociales y viarias que el Gobierno de Canarias nos viene retrasando intencionadamente desde hace años. El objetivo es que la sostenibilidad deje de ser una palabra manoseada para convertirse en una realidad, impulsando de forma decidida y coherente la recuperación de nuestra identidad como Reserva de la Biosfera sin una gestión cortoplacista.

– Se muestra muy crítico.

– Nosotros no vamos a cambiar nada de lo que está funcionando bien por el mero hecho de que fueran obra de los anteriores gobernantes, esos errores no van a volver a cometerse en Lanzarote. El revanchismo y la insensibilidad no tienen cabida en mi proyecto, que es un proyecto de compromiso y de consenso con todo el ancho y largo de Lanzarote y La Graciosa, sean de misma opinión o de la contraria, toda la ciudadanía debe ser respetada y escuchada, sea de la ideología que sea.

– En su presentación hizo énfasis en el turismo azul.

– Mientras Europa apuesta por la sostenibilidad ambiental con millonarias inversiones en turismo costero y marítimo, aquí se da la espalda a nuestro litoral, a nuestra pesca y a nuestro potencial náutico, comprometiendo la imagen turística de la isla y nuestro estilo de vida. El turismo azul es un elemento clave para la industria turística de Lanzarote, que debe pensar mucho más en el mar como fuente de riqueza y polo de atracción, pero también en su cuidado y sostenibilidad, además de dar voz a todas las tendencias existentes y no dar la espalda a tantos colectivos indignados.

– ¿Mantiene el deseo de presidir Canarias en unos años? Hace meses lo planteó y hubo quien se molestó en el seno de CC.

– En estos momentos estoy centrado en mi compromiso con Lanzarote y La Graciosa, en mi cabeza sólo hay una idea y es devolver a Lanzarote y La Graciosa al liderazgo que nunca debió perder. Lanzarote y La Graciosa son mi único objetivo en este momento, mi mayor ilusión y satisfacción será completar su desarrollo para que no se queden atrás y recuperen el lugar que les corresponde.