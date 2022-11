Lanzarote y La Graciosa. El triple de población y con mucho más turismo

Criada en San Bartolomé, la actual presidenta del Cabildo de Lanzarote contaba con apenas 5 años de edad cuando este diario empezó su andadura cotidiana. De primera mano, con algunos años residiendo fuera de la isla por cuestión de estudios, María Dolores Corujo ha vivido el notable cambio experimentado en Lanzarote y La Graciosa en las últimas cuatro décadas. Confía la también parlamentaria regional que de lo bueno se sepa seguir sacando provecho en los próximos ocho lustros, para que así en 2062 sean Lanzarote y La Graciosa territorios sostenibles , referencia para el resto de Canarias, donde se sigan sintiendo orgullosos sus moradores del legado y la huella que nos dejara César Manrique.

«Hay dos datos que nos ayudan a entender cuánto ha cambiado Lanzarote en los últimos 40 años», tiene bien presente Corujo a modo y manera de introducción. «Por un lado, en 1981 la población residente era de menos de 50.000 personas y ahora ronda las 160.000; y por otro, recibíamos menos de 200.000 turistas anuales, una cifra que nada tiene que ver con los tres millones de turistas anuales de los años previos a la pandemia», valor que muy probablemente será una realidad palpable más pronto que tarde. De este modo, queda patente cómo ha sido el cambio en pocos años, pasándose de un modelo económico volcado en el sector primario a un sistema fundamentado en los servicios.

«Estos fuertes aumentos de la población residente y turística han generado profundas transformaciones económicas y sociales, por lo que hemos dejado atrás la sociedad tradicional anterior al turismo, para incorporarnos plenamente al mundo desarrollado contemporáneo», considera la presidenta cabildicia. Con esta transformación, en consecuencia lógica, han sido necesarios nuevos modelos de gestión política, razona asimismo Corujo . «Es verdad que la presión humana y los cambios han traído consigo nuevos problemas ambientales y sociales, así que debemos tener más presente que nunca que vivimos en islas frágiles, por lo que debemos insistir en poner límites para evitar que se desborden», concreta la presidenta lanzaroteña al tiempo de dar cuenta de las actuaciones a emprender a corto y medio plazo, con estructuración de modelos a más largo plazo.

Y en este orden, la principal responsable del Cabildo, con atención también hacia La Graciosa, se muestra franca. «No resulta fácil predecir cómo seremos dentro de varias décadas, pero, en cualquier caso, mi compromiso es trabajar en el espacio público para conservar sus valores naturales y la belleza de su paisaje, para mantener vivo el ideario ético y estético de César Manrique al que denominó arte-naturaleza/naturaleza-arte».

Por tanto, añade Corujo en relación al papel político actual y teniendo en cuenta a las futuras generaciones que deberán tomar las riendas de Lanzarote, «me gustaría aportar mi esfuerzo para que, dentro de 40 años, el turismo siga siendo una fuente de progreso, para que redistribuya mejor sus ingresos y genere puestos de trabajo suficientes y bien remunerados, para que Lanzarote y la Graciosa sean ejemplo de sostenibilidad poniendo límites al crecimiento turístico».

En la actualidad cabe tomar como fundamento de estas argumentaciones que entre los siete municipios se cuenta con una población activa que pasa con creces de los 60.000 profesionales, incluidos más de 10.000 trabajadores por cuenta propia, con el sector servicios como referencia principal de la economía, cada vez con un mayor peso; con enorme diferencia sobre la importancia que tienen construcción, industria y un sector agrario venido a menos, a pesar de la buena salud que ofrece de últimas la viticultura, capaz aún de generar cosechas anuales de hasta 2 millones de kilos de uva.

A nivel energético, operan varios parque eólicos en diversos espacios de Lanzarote, caso del establecido en Los Valles, que data en sus orígenes de los años finales del siglo pasado; el posteriormente creado en Punta Grande, en Las Caletas; y los más recientes, en la zona próxima a Zonzamas, Teguise I y Arrecife, cada uno con cuatro aerogeneradores de última generación; al haberse sabido aprovechar el plan de ayudas que dispone la Unión Europa (UE). Y se está en camino de crear una nueva instalación, gemela a las dos últimas referidas, con lo que queda patente que la apuesta por las energías limpias cuenta con aval político y fondos económicos para su consolidación. Eso sí, siempre con la impronta de que se desarrollen las infraestructuras al socaire de las instituciones públicas, para permitirse con ello un doble beneficio general, pues a la parte ambiental siempre se podrá añadir la participación social.

En este mismo contexto, sirva tener presente el discurso que el pasado lunes 17 de octubre pronunció en Playa Blanca la presidenta cabildicia en el estreno de la nueva línea de conexión eléctrica entre Lanzarote y Fuerteventura, en sintonía con lo que también apuntara el presidente canario, Ángel Víctor Torres, en alusión a cómo debe ser el progreso en el archipiélago en materia de sostenibilidad ambiental y generación de energía. De la inversión de 36 millones de euros hecha por Red Eléctrica de España quedó en claro que «es una infraestructura que garantiza un sistema energético más robusto, eficiente y sostenible para la isla y que, al mismo tiempo, nos permite dar un paso fundamental en la lucha contra el cambio climático y acercarnos al objetivo de la total descarbonización del sector energético de Canarias en el año 2040», apuntó María Dolores Corujo; quedando de este modo patente que existe sintonía institucional en la aplicación de modelos para hacer de las islas un territorio donde primen las personas y el buen cuidado de los entornos que las acogen.

La presidenta cabildicia instó, además, en el encuentro celebrado en Playa Blanca, a «agilizar la interconexión con Gran Canaria», también a emprender por Red Eléctrica de España, «para facilitar el acceso de las islas orientales al almacenamiento de energías renovables en la isla capitalina», motor crucial para afianzar la sostenibilidad y el buen cuidado del territorio.

En relación a cómo será la vida cotidiana de las dos islas en los primeros años de la segunda mitad del siglo, a modo de resumen, haciendo referencia a un futuro esperanzador, matiza María Dolores Corujo que «presiento unos territorios descarbonizados, autosuficientes energética y alimentariamente, con un turismo dimensionado y una economía diversificada; dos islas cosmopolitas, profundamente democráticas, igualitarias y prósperas». Dando por buena esta condición, «islas orgullosas de sus raíces tradicionales y moderna».

«Recurro a los dosiers que se elaboran a diario por mi equipo»

«Siempre me ha gustado estar bien informada de lo que sucede a mi alrededor y en el mundo», advierte la presidenta del Cabildo de lanzarote y La Graciosa sobre cómo empieza cada jornada. «Para ello recurro a diario a los medios de comunicación que me merecen crédito por la forma rigurosa cómo tratan la información, pero, lamentablemente», tiene bien presente, por su labor insular y su tarea como parlamentaria, «en los últimos tiempos mis obligaciones me lo impiden en muchas ocasiones».

Como alternativa, apunta María Dolores Corujo sobre cómo es su relación con la actualidad, en todas sus dimensiones, «recurro a los dosiers que se elaboran a diario por mi equipo». El material que se traslada suele ser completo, si se tiene en cuenta que en estos informes «se combinan todos los medios», con referencias por tanto de «televisión, radio, prensa escrita, medios digitales y redes sociales».