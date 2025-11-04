Lanzarote Fashion Weekend, entre Arrecife y Tías El evento tendrá lugar entre el 6 y el 8 de noviembre

La tercera edición del Lanzarote Fashion Weekend, cita con la moda sostenible, se celebrará del 6 al 8 de noviembre en Arrecife (Gran Hotel) y Tías (Lanzarote Golf).

En el evento estarán presentes reconocidas firmas de moda, diseño y talento local y nacional, presentando sus tendencias de la próxima temporada. Podrá seguirse de forma presencial y con acceso gratuito; con el patrocinio del Cabildo, colaborando asimismo Turismo Lanzarote y PROEXCA.

Se contempla que el encuentro sirva como «un espacio donde se abraza la actualidad y la creatividad sin renunciar al diseño de autor de los diseñadores y diseñadoras que participan», según Aroa Revelo, consejera insular de Industria.

Programa cerrado

El programa dará comienzo el jueves, 6 de noviembre, a las 18.00 horas, con el desarrollo de las Fashion Talks en el Arrecife Gran Hotel & Spa. Estas charlas, concebidas como un punto de encuentro e intercambio de ideas entre profesionales del sector, abordarán temas de actualidad sobre creatividad, sostenibilidad y tendencias en la industria de la moda. En esta edición intervendrán la modelo y presentadora Laura Sánchez, referente en el mundo de la moda y la televisión en España, y el diseñador Eduardo Navarrete, conocido por su estilo rompedor y su apuesta por la identidad personal en el diseño.

Por otro lado, el viernes 7 y el sábado 8 de noviembre se celebrarán los desfiles y el market con los diseñadores y diseñadoras del programa Lanzarote Moda del Cabildo de Lanzarote en las instalaciones de Lanzarote Golf. La inauguración oficial será el viernes a las 18.00 horas e incluirá una gala homenaje a la diseñadora María Cao por su destacada trayectoria profesional.

Se prevé contar con la modelo canaria con proyección nacional Luna Zacarias; el modelo y referente de la moda masculina en las islas Jesús Lemes; y el modelo lanzaroteño con amplia experiencia en pasarelas y campañas publicitarias Miguel Peña Betancort.