Lanzarote despliega su agenda en la primera jornada del World Travel Market de Londres La delegación insular mantiene encuentros con touroperadores, aerolíneas y plataformas digitales del Reino Unido para reforzar la conectividad y atraer segmentos de mayor valor añadido

CANARIAS7 Arrecife Martes, 4 de noviembre 2025, 15:28

El Cabildo de Lanzarote, a través de SPEL-Turismo Lanzarote, ha desarrollado este martes una intensa agenda institucional y profesional en la jornada inaugural de la World Travel Market (WTM) de Londres, la feria turística más influyente del mundo y el principal escaparate del mercado británico, clave para el destino.

La jornada comenzó con la inauguración oficial del stand de Islas Canarias, en la que participaron la secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez; el director de Turespaña, Miguel Sanz; y el embajador de España en el Reino Unido, José Pascual Marco, acompañados por representantes de los siete cabildos insulares y responsables de Promotur Islas Canarias.

A lo largo del día, la delegación de Lanzarote —encabezada por el presidente del Cabildo y consejero de Turismo de Lanzarote, Oswaldo Betancort— ha mantenido reuniones con los principales touroperadores, aerolíneas y agencias online del Reino Unido, entre ellos Jet2holidays, Loveholidays, On the Beach, EasyJet Holidays, British Airways Holidays, Travel Republic, Expedia y Tripadvisor, con el propósito de reforzar la conectividad aérea, consolidar la fidelidad del visitante británico y atraer perfiles de mayor poder adquisitivo vinculados a la naturaleza, la cultura, la gastronomía y el deporte.

Oswaldo Betancort valoró de forma «muy positiva» la presencia de la Isla en esta edición de la WTM: «Hemos vendido la isla de Lanzarote, una isla que protege el 60% de su territorio, que busca un turista que valore esa protección, la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente. A su vez, un turista que genere economía, más rentable y de mayor poder adquisitivo. Por eso hemos firmado un protocolo aquí en Reino Unido con la principal línea aérea, British Airways. Creo que es un antes y un después. Estamos intentando seguir en ese decrecimiento turístico: Lanzarote es la isla que menos crece turísticamente pero la que más factura en el destino. Lo fundamental es que el residente vea al turista como parte de la solución a nuestros problemas. Profundamente satisfecho y decidido a seguir vendiendo esta joya de la corona que es Lanzarote y La Graciosa».

Por su parte, el consejero delegado de SPEL-Turismo Lanzarote, Héctor Fernández, destacó el peso del mercado británico y la profesionalidad del trabajo desarrollado en la feria. «La expectativa es importante y está a la altura de la relevancia del mercado. El Reino Unido es nuestro principal baluarte a nivel de emisión de turistas, y acudimos a la World Travel Market con un plan de trabajo profesional y responsable, buscando interlocutores que aporten una visión más cualificada y un perfil de turista británico que genere más valor en destino y mayor gasto en la cadena de valor turística. Por lo que acudimos con esa ambición y con el compromiso de seguir posicionando a Lanzarote como un destino líder en sostenibilidad y calidad», concluyó.

