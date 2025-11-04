Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Ángel Víctor Torres comparece tras el informe de la UCO, en directo
Lanzarote estuvo presente en la primera jornada de World Travel Market. Cabildo de Lanzarote

Lanzarote despliega su agenda en la primera jornada del World Travel Market de Londres

La delegación insular mantiene encuentros con touroperadores, aerolíneas y plataformas digitales del Reino Unido para reforzar la conectividad y atraer segmentos de mayor valor añadido

CANARIAS7

CANARIAS7

Arrecife

Martes, 4 de noviembre 2025, 15:28

Comenta

El Cabildo de Lanzarote, a través de SPEL-Turismo Lanzarote, ha desarrollado este martes una intensa agenda institucional y profesional en la jornada inaugural de la World Travel Market (WTM) de Londres, la feria turística más influyente del mundo y el principal escaparate del mercado británico, clave para el destino.

La jornada comenzó con la inauguración oficial del stand de Islas Canarias, en la que participaron la secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez; el director de Turespaña, Miguel Sanz; y el embajador de España en el Reino Unido, José Pascual Marco, acompañados por representantes de los siete cabildos insulares y responsables de Promotur Islas Canarias.

A lo largo del día, la delegación de Lanzarote —encabezada por el presidente del Cabildo y consejero de Turismo de Lanzarote, Oswaldo Betancort— ha mantenido reuniones con los principales touroperadores, aerolíneas y agencias online del Reino Unido, entre ellos Jet2holidays, Loveholidays, On the Beach, EasyJet Holidays, British Airways Holidays, Travel Republic, Expedia y Tripadvisor, con el propósito de reforzar la conectividad aérea, consolidar la fidelidad del visitante británico y atraer perfiles de mayor poder adquisitivo vinculados a la naturaleza, la cultura, la gastronomía y el deporte.

Oswaldo Betancort valoró de forma «muy positiva» la presencia de la Isla en esta edición de la WTM: «Hemos vendido la isla de Lanzarote, una isla que protege el 60% de su territorio, que busca un turista que valore esa protección, la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente. A su vez, un turista que genere economía, más rentable y de mayor poder adquisitivo. Por eso hemos firmado un protocolo aquí en Reino Unido con la principal línea aérea, British Airways. Creo que es un antes y un después. Estamos intentando seguir en ese decrecimiento turístico: Lanzarote es la isla que menos crece turísticamente pero la que más factura en el destino. Lo fundamental es que el residente vea al turista como parte de la solución a nuestros problemas. Profundamente satisfecho y decidido a seguir vendiendo esta joya de la corona que es Lanzarote y La Graciosa».

Por su parte, el consejero delegado de SPEL-Turismo Lanzarote, Héctor Fernández, destacó el peso del mercado británico y la profesionalidad del trabajo desarrollado en la feria. «La expectativa es importante y está a la altura de la relevancia del mercado. El Reino Unido es nuestro principal baluarte a nivel de emisión de turistas, y acudimos a la World Travel Market con un plan de trabajo profesional y responsable, buscando interlocutores que aporten una visión más cualificada y un perfil de turista británico que genere más valor en destino y mayor gasto en la cadena de valor turística. Por lo que acudimos con esa ambición y con el compromiso de seguir posicionando a Lanzarote como un destino líder en sostenibilidad y calidad», concluyó.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El radar que más conductores caza en Canarias: 25.375 multas en 2024
  2. 2 Este es el pueblo canario que compite por la iluminación navideña de Ferrero Rocher
  3. 3 Condenado a la pena mínima por tener 64 tortugas prohibidas dentro de su finca en San Mateo
  4. 4 Torres y el informe de la UCO: De no conocer a Pérez a ver los pagos con ella y la cena en Madrid con Aldama
  5. 5 Nuevo éxito de la Policía Nacional en la lucha contra el narcotráfico en Canarias
  6. 6

    «Buenas tardes Ángel Víctor»: el mensaje que certifica que Aldama sí trató con el ministro cuando presidía Canarias
  7. 7 Canarias se sofoca: la Aemet avisa del golpe de 34º grados y calima pero ya pone fecha de fin
  8. 8 El Bo-Guachinche que reinterpreta los sabores más típicos de los canarios
  9. 9 Estos son los canarios que están en la lista Forbes 2025 de los más ricos de España
  10. 10 Historia de las 5.072 quejas que motivaron el grave riesgo por suciedad en Las Palmas de Gran Canaria

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Lanzarote despliega su agenda en la primera jornada del World Travel Market de Londres

Lanzarote despliega su agenda en la primera jornada del World Travel Market de Londres