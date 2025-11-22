Juan Brito 'revive' en la Casa Museo del Campesino Se pueden escuchar explicaciones con la voz del Hijo Predilecto, gracias a la inteligencia artificial

CANARIAS7 San Bartolomé Sábado, 22 de noviembre 2025, 14:32 Comenta Compartir

La Casa Museo del Campesino acoge desde la mañana de este sábado la exposición 'Juan Brito y la Princesa Ico: Un viaje mitológico'.

Es un recorrido artístico, sensorial y educativo por el imaginario ancestral de Lanzarote, a través de la obra de Juan Brito, investigador y patrimonialista; e Hijo Predilecto.

Consta de 22 esculturas, con códigos QR, para escuchar la historia del personaje mitológico al que representa, con la voz del propio Brito, gracias a herramientas de inteligencia artificial.

Pensada para residentes y visitantes, la exposición ofrece contenidos en español, inglés y alemán, apostando por una propuesta accesible y didáctica. El universo de la Princesa Ico, una de las leyendas más emblemáticas de Lanzarote, se convierte aquí en hilo conductor de un relato colectivo que entrelaza arte, oralidad y territorio.

La muestra, organizada por la Fundación Juan Brito con la colaboración de los Centros de Arte, Cultura y Turismo de Lanzarote, ha sido seleccionada dentro de la Convocatoria de Proyectos Culturales 2025 de los CACT.

«Desde los Centros Turísticos apoyamos iniciativas que ponen en valor la memoria insular y el patrimonio cultural desde una mirada accesible e innovadora. Esta exposición es un ejemplo de diálogo entre tradición y modernidad para emocionar, educar y conectar con nuevas generaciones», según Ángel Vázquez, consejero delegado de los CACT.