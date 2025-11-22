Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Detalle de la muestra estrenada este sábado. CBL

Juan Brito 'revive' en la Casa Museo del Campesino

Se pueden escuchar explicaciones con la voz del Hijo Predilecto, gracias a la inteligencia artificial

CANARIAS7

San Bartolomé

Sábado, 22 de noviembre 2025, 14:32

La Casa Museo del Campesino acoge desde la mañana de este sábado la exposición 'Juan Brito y la Princesa Ico: Un viaje mitológico'.

Es un recorrido artístico, sensorial y educativo por el imaginario ancestral de Lanzarote, a través de la obra de Juan Brito, investigador y patrimonialista; e Hijo Predilecto.

Consta de 22 esculturas, con códigos QR, para escuchar la historia del personaje mitológico al que representa, con la voz del propio Brito, gracias a herramientas de inteligencia artificial.

Pensada para residentes y visitantes, la exposición ofrece contenidos en español, inglés y alemán, apostando por una propuesta accesible y didáctica. El universo de la Princesa Ico, una de las leyendas más emblemáticas de Lanzarote, se convierte aquí en hilo conductor de un relato colectivo que entrelaza arte, oralidad y territorio.

La muestra, organizada por la Fundación Juan Brito con la colaboración de los Centros de Arte, Cultura y Turismo de Lanzarote, ha sido seleccionada dentro de la Convocatoria de Proyectos Culturales 2025 de los CACT.

«Desde los Centros Turísticos apoyamos iniciativas que ponen en valor la memoria insular y el patrimonio cultural desde una mirada accesible e innovadora. Esta exposición es un ejemplo de diálogo entre tradición y modernidad para emocionar, educar y conectar con nuevas generaciones», según Ángel Vázquez, consejero delegado de los CACT.

