Carrasco, durante un momento del homenaje. CBL
Lanzarote y La Graciosa

José Luis Carrasco recibe un merecido homenaje del colectivo Veintinueve Trece

Comienza la décima edición del Encuentro de Fotografía y Artes Visuales

CANARIAS7

Arrecife

Martes, 11 de noviembre 2025, 13:44

El Encuentro de Fotografía y Artes Visuales Veintinueve Trece arrancó este pasado lunes su décima edición, con un acto celebrado en la sala Buñuel, de El Almacén. En la cita, sorprendiendo al protagonista, se reconoció la trayectoria del fotoperiodista José Luis Carrasco, colaborador de CANARIAS7 durante décadas.

Carrasco recogió el premio de manos de dos nietos, Roque y Kalea. Emocionado, explicó «cómo te puede cambiar la vida según dónde estés o con las personas que te encuentras». Llegó a Lanzarote en los años ochenta, pero cuando vivía en Madrid y trabajaba de camarero solía ir a la sede de la Agencia EFE, donde trabajaba otro amigo camarero. «Me gustaba irme allí, a acompañarle y ver el movimiento de fotógrafos, de periodistas, gente que entraba a la cafetería con sus cámaras y ese ambiente», apuntó para explicar cómo se aficionó a la fotografía.

Así se explica que tiempo después, ya en Lanzarote, empezara a colaborar en la revista 'Pronósticos', porque sabía revelar en blanco y negro. Así fue cómo empezó a colaborar para EFE, además de trabajar como fotoperiodista durante cuarenta años. Dedicó el premio «a todos los compañeros de prensa», dijo este gran profesional, quien disfruta de la jubilación desde enero de 2024.

La nueva edición del Encuentro, con la máxima puntuación del Ministerio de Cultura de los certámenes de fotografía en toda España, está dedicada, como cada año, a una contratendencia. En este caso, al individualismo.

