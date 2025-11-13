Informe a favor para desdoblar la circunvalación de Puerto del Carmen El paso dado por el Gobierno de Canarias ya faculta la licitación de la obra

CANARIAS7 Tías Jueves, 13 de noviembre 2025, 14:15

La Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, dirigida por Mariano Hernández Zapata, al fin ha emitido informe ambiental favorable sobre el proyecto de duplicación de la carretera LZ-40 (circunvalación de Puerto del Carmen).

El dictamen positivo se produce tras culminar el procedimiento de evaluación ambiental simplificada, de acuerdo con la Ley 4/2023 de Impacto Ambiental, y tras analizar exhaustivamente la documentación remitida por la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, promotora de la actuación.

Con este paso se culmina su participación en el procedimiento ambiental, pasando ahora el proyecto a Obras Públicas, de cara a su ejecución. Ya hay condiciones para procederse a la licitación.

El consejero ha destacado este jueves que «este informe supone un paso clave para el avance de una infraestructura largamente demandada por la isla, garantizando al mismo tiempo la máxima protección ambiental; cumplimos con la legalidad y los más altos estándares ambientales. Nuestra prioridad es que las obras necesarias para el desarrollo de Canarias sean sostenibles y respetuosas con el territorio», según Mariano Hernández Zapata.

Mejor seguridad vial

El consejero añadió que el trabajo de su departamento «se ha centrado en asegurar que la duplicación de la vía cumpla con todos los supuestos legales, teniendo en cuenta los espacios naturales y las especies que habitan en la zona». En este sentido, apuntó que «la duplicación se desarrolla sobre una carretera ya existente y dentro del mismo corredor viario, sin ocupación de terrenos protegidos, ni alteración de los valores naturales o paisajísticos, por lo que la afección se considera nula tanto en fase de obras como en la de explotación».

Zapata subrayó además que «la nueva LZ-40 mejorará notablemente la seguridad vial y la conectividad entre los principales núcleos del sur y el centro de Lanzarote, uniendo desarrollo y sostenibilidad». Este año constan varios percances graves, algunos con consecuencias mortales.

El proceso de evaluación se ha realizado conforme a la normativa vigente, con la participación de las administraciones competentes y de las personas interesadas durante el trámite de consulta pública, garantizando la transparencia y el cumplimiento de los plazos administrativos.

Satisfacción en el Cabildo

El presidente del Cabildo, Oswaldo Betancort, ha valorado este jueves esta resolución como «un avance histórico para la movilidad en Lanzarote», subrayando que la ampliación de la LZ-40 «es esencial para descongestionar Puerto del Carmen y modernizar nuestras infraestructuras viarias. La LZ-40 necesitaba una solución estructural desde hace años», y con la medida tomada por el Gobierno al fin, «damos un paso decisivo hacia la mejora de la seguridad, la fluidez y la capacidad de la vía turística más importante de la isla.»