Las indemnizaciones al viñedo superan los 416.000 euros La contratación de seguros para la campaña de 2026 estará activa hasta el 20 de diciembre

CANARIAS7 Arrecife Viernes, 21 de noviembre 2025, 23:46 Comenta Compartir

Agroseguro ha abonado 416.116 euros a productores asegurados de viñedo de Lanzarote, por los siniestros registrados en la última campaña, provocados principalmente por la falta de precipitaciones. El importe es un 60% más que la indemnización de 2024, cuando los daños sobre el viñedo lanzaroteño alcanzaron los 252.000 euros.

En total y a lo largo de toda la campaña, Agroseguro ha recibido declaraciones de siniestro procedentes de casi 1.700 parcelas aseguradas. Así, prácticamente el 100% de las pólizas contratadas han registrado algún siniestro.

El aseguramiento del viñedo en suelo lanzaroteño ha aumentado a un ritmo del 8% por ejercicio anual, en las dos últimas campañas hasta alcanzar las 540 hectáreas aseguradas en 2025. La producción asegurada ya roza las 1.300 toneladas, con un capital de 1,8 millones de euros.

Una vez cerrada la vendimia y la campaña 2025, la cuarta peor campaña en lo que ha transcurrido del milenio; el plazo de aseguramiento para la campaña 2026 se encuentra abierto, hasta el próximo 20 de diciembre.

Temas

Agricultura

Vino

Verano

Seguros

Lanzarote