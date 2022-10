Los Ilegales, el 7 de diciembre, en el parque Islas Canarias

Con desilusión se vivió en agosto la cancelación del recital de Los Ilegales programado en agosto, en el marco de las fiestas de San Ginés. Desde el gobierno local, sabedores de ello, se han tomado medidas, con vistas a que el veterano grupo asturiano pueda actuar el 7 de diciembre, en el parque Islas Canarias.

Será en el marco de una gala solidaria, para obtener juguetes y alimentos; con la implicación de Emerlan y Cruz Roja, según las fuentes oficiales consultadas este jueves por CANARIAS7.

«El 'Concierto de Rock Solidario' se celebrará por primera vez durante las Fiestas de Navidad en Arrecife, y surge con el principal objetivo de recaudar juguetes y alimentos no perecederos para los más necesitados de la isla», según la documentación avalada por la Concejalía de Participación Ciudadana. De salida se cuenta con un presupuesto de 27.820 euros, contando con impuestos.

El contrato definitivo se espera que pueda cobrar forma durante noviembre.

Cabe recordar que el espectáculo estival llegó a estar incluido en el programa de las fiestas. En concreto, para el 17 de agosto, en el marco del Festival de Rock. La banda gijonesa no viajó a la isla, por incumplimientos que se achararon a organizadores locales. El Ayuntamiento no llegó a anunciar que no iba a tener lugar la actuación de Los Ilegales anunciada.