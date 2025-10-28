El Hospital Doctor José Molina Orosa estrena central de gases medicinales

CANARIAS7 Arrecife Martes, 28 de octubre 2025, 11:03 Comenta Compartir

El Hospital Doctor José Molina Orosa ha puesto en funcionamiento la nueva central de gases medicinales, tras haberse culminado las obras de reubicación y renovación de estas instalaciones, tras una inversión de más de 750.000 euros a cargo del Servicio Canario de la Salud (SCS).

Las obras han consistido en la construcción de un nuevo edificio que alberga dos áreas diferenciadas. Hay una zona técnica destinada a la producción y respaldo de los distintos gases medicinales; y otra destinada al almacenamiento y distribución de botellas para usos específicos. Del montante total de la inversión, aproximadamente el 80% se ha destinado a la adquisición de maquinaria e instalaciones específicas, mientras que el resto corresponde a la obra civil e infraestructuras complementarias.

Este proyecto se enmarca en el plan estratégico para la actualización y modernización de sus instalaciones técnicas del primer recinto de la sanidad pública en Lanzarote; que contempla, además, la ejecución de la nueva central de combustible, la renovación de la central eléctrica y la actualización de los sistemas de protección contra incendios, con el objetivo de garantizar la seguridad y el funcionamiento óptimo del centro en el futuro.

Servicios más modernos

En especial se generará oxígeno medicinal, del que se consumieron el pasado año más de 150.000 metros cúbicos, se dijo en la visita del director del SCS, Adasat Goya; con Pablo Eguía, gerente sanitario, como anfitrión.

El principal responsable hospitalario subrayó en la visita que la puesta en marcha de la nueva central, con el material de apoyo, «refuerza la infraestructura técnica y energética del Hospital Molina Orosa y permite avanzar en nuestro compromiso con la modernización de los servicios sanitarios de la isla y la mejora continua de la seguridad y calidad asistencial».