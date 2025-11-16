Herido grave en una reyerta con arma blanca en Arrecife A pesar de la lesión, el herido logró desplazarse hasta la puerta de una vivienda cercana

CBL Arrecife Domingo, 16 de noviembre 2025, 11:14

En torno a las 4:00 horas de la madrugada se confirmó una reyerta con arma blanca en la calle Igualdad, en Arrecife, según informa la Policía Nacional La víctima, un hombre de origen magrebí, sufrió una herida grave después de que le clavaran un cuchillo en la espalda.

Según testigos presenciales, se sospecha que en la agresión participaron varios individuos de apariencia latina. La calle Igualdad se encuentra junto a la calle Manolo Millares, una zona donde existen varios establecimientos de ocio cuyo cierre coincide con la hora aproximada en la que ocurrió el incidente.

A pesar de la lesión, el herido logró desplazarse hasta la puerta de una vivienda cercana. Al tocar, una mujer abrió y, al ver la situación, alertó inmediatamente a la Policía Nacional.

Los servicios sanitarios fueron activados de urgencia y una ambulancia medicalizada atendió al afectado en el lugar, procediendo a su traslado al Hospital José Molina Orosa. Allí tuvo que ser intervenido de urgencia para extraer el arma blanca. Actualmente permanece en el área de observación de la UVI. Aunque su estado es grave, se encuentra fuera de peligro.

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron agentes de Policía Científica, que realizaron la inspección ocular, y efectivos de la Policía Judicial de la comisaría local de Arrecife, encargados de asumir la investigación.

Asimismo, una patrulla acudió al hospital para recoger el arma blanca extraída y someterla a examen en busca de pruebas.Por el momento no hay detenidos y, según las primeras observaciones, no se apreciaba sangre a simple vista en la zona del incidente.