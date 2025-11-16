Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una de las calles dónde se produjo el incidente. C7

Herido grave en una reyerta con arma blanca en Arrecife

A pesar de la lesión, el herido logró desplazarse hasta la puerta de una vivienda cercana

CBL

Arrecife

Domingo, 16 de noviembre 2025, 11:14

Comenta

En torno a las 4:00 horas de la madrugada se confirmó una reyerta con arma blanca en la calle Igualdad, en Arrecife, según informa la Policía Nacional La víctima, un hombre de origen magrebí, sufrió una herida grave después de que le clavaran un cuchillo en la espalda.

Según testigos presenciales, se sospecha que en la agresión participaron varios individuos de apariencia latina. La calle Igualdad se encuentra junto a la calle Manolo Millares, una zona donde existen varios establecimientos de ocio cuyo cierre coincide con la hora aproximada en la que ocurrió el incidente.

A pesar de la lesión, el herido logró desplazarse hasta la puerta de una vivienda cercana. Al tocar, una mujer abrió y, al ver la situación, alertó inmediatamente a la Policía Nacional.

Los servicios sanitarios fueron activados de urgencia y una ambulancia medicalizada atendió al afectado en el lugar, procediendo a su traslado al Hospital José Molina Orosa. Allí tuvo que ser intervenido de urgencia para extraer el arma blanca. Actualmente permanece en el área de observación de la UVI. Aunque su estado es grave, se encuentra fuera de peligro.

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron agentes de Policía Científica, que realizaron la inspección ocular, y efectivos de la Policía Judicial de la comisaría local de Arrecife, encargados de asumir la investigación.

Asimismo, una patrulla acudió al hospital para recoger el arma blanca extraída y someterla a examen en busca de pruebas.Por el momento no hay detenidos y, según las primeras observaciones, no se apreciaba sangre a simple vista en la zona del incidente.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Sustrae 450.000 euros tras hacer una copia de las llaves del bar La Madrileña y del domicilio de sus propietarios
  2. 2 El Supremo es tajante: Mingote violó a una menor a la que drogaba
  3. 3 La cola del frente roza Canarias este domingo y la Aemet avisa de cómo afectará a las islas
  4. 4 Dos años preso un menor de Gambia pese a reiterar varias veces que no tenía 18 años
  5. 5 Diez kilómetros de naturaleza escondida en Las Palmas de Gran Canaria
  6. 6 El asesino de Encarnita Polo se escapó del ala de psiquiatría y la mató mientras dormía
  7. 7 La UD alcanza al Racing en el liderato tras el favor que le hizo el Granada en Santander
  8. 8 Noche apoteósica en Maspalomas: «Nos quedamos cortos con la previsión»
  9. 9 Dónde saborear Gran Canaria, según el director de la Escuela de Hostelería de Las Palmas y presidente de la Asociación de Sumilleres de Canarias, David Noel Ghosn
  10. 10 Cambio de auxiliares y educadoras en aulas de 0 a 3 años y en pleno curso, en Canarias: «Un auténtico disparate»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Herido grave en una reyerta con arma blanca en Arrecife

Herido grave en una reyerta con arma blanca en Arrecife