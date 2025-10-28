Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo El Pleno del Parlamento, en directo: Clavijo responde a las preguntas de la oposición
Comité local del PP en Yaiza, el pasado lunes 27 de octubre. C7

Guayo Rodríguez, presidente honorífico del PP en Yaiza

Se rinde homenaje al concejal que falleció la pasada primavera

CANARIAS7

Yaiza

Martes, 28 de octubre 2025, 11:50

Comenta

El Partido Popular (PP) de Yaiza celebró el lunes un comité extraordinario, en el que se aprobó el nombramiento de Guayo Rodríguez Caraballo como presidente honorífico local, «en reconocimiento a su destacada trayectoria y compromiso con el municipio y con el partido».

Se rinde «un sentido homenaje a su figura y a su legado como secretario y concejal del PP en el Ayuntamiento de Yaiza». Este concejal falleció en abril pasado, a causa de una dolencia cardiaca.

El comité estuvo presidido por el presidente local y portavoz municipal, Juan Monzón, y contó con la presencia de la secretaria general del PP de Lanzarote, María Jesús Tovar, así como de numerosos compañeros que quisieron compartir este entrañable momento con su familia y personas allegadas.

«Siempre entre nosotros»

Durante su intervención, Juan Monzón, tuvo palabras de agradecimiento hacia su compañero, del que destacó «estará por siempre entre nosotros, porque además de buen político, implicado y comprometido con el Partido Popular y con el municipio de Yaiza, Guayo era una excelente persona que se ganaba el cariño y aprecio de todos los que le conocían».

Por su parte, María Jesús Tovar trasladó a la familia y al comité local el reconocimiento de la dirección insular del Partido Popular, subrayando «la dedicación y la lealtad que Guayo siempre mostró hacia el Partido Popular y hacia su municipio». Añadió además que «su ejemplo seguirá siendo un referente para las nuevas generaciones de afiliados y cargos públicos del PP».

El acto concluyó con la proyección de un emotivo vídeo que recogía momentos y vivencias compartidas durante los últimos años, un recuerdo entrañable para familiares, amigos y compañeros de partido que quisieron rendir un merecido tributo a su memoria.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Aemet lanza una advertencia a Canarias por lo que llega a dos de las islas: «Muy fuertes»
  2. 2 Evacuan a un bebé en estado crítico en un vuelo urgente desde Gran Canaria a Tenerife
  3. 3

    Puigdemont rompe con Sánchez y deja la legislatura española en la cuerda floja
  4. 4 Una cadena de borrascas llega a España en cuestión de horas y la Aemet advierte del impacto en Canarias
  5. 5 El Puerto de la Luz dota de un nuevo cuartel «moderno y funcional» a la Guardia Civil
  6. 6 Huelga estudiantil en la Plaza de España por la muerte de la joven Sandra Peña
  7. 7 «No hay funcionarios porque no se cubren las bajas, no porque estén en teletrabajo»
  8. 8 Ingresa en prisión la ciudadana que molestaba a los vecinos en Agüimes
  9. 9 «¿La clave de nuestro éxito? Tener los precios más bajos de Canarias y esto es un hecho, no un eslogan»
  10. 10

    Detenido en Benalmádena por retener en su casa y violar con «gran violencia» a una joven a la que conoció en Tinder

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Guayo Rodríguez, presidente honorífico del PP en Yaiza

Guayo Rodríguez, presidente honorífico del PP en Yaiza