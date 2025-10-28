Guayo Rodríguez, presidente honorífico del PP en Yaiza

CANARIAS7 Yaiza Martes, 28 de octubre 2025, 11:50 Comenta Compartir

El Partido Popular (PP) de Yaiza celebró el lunes un comité extraordinario, en el que se aprobó el nombramiento de Guayo Rodríguez Caraballo como presidente honorífico local, «en reconocimiento a su destacada trayectoria y compromiso con el municipio y con el partido».

Se rinde «un sentido homenaje a su figura y a su legado como secretario y concejal del PP en el Ayuntamiento de Yaiza». Este concejal falleció en abril pasado, a causa de una dolencia cardiaca.

El comité estuvo presidido por el presidente local y portavoz municipal, Juan Monzón, y contó con la presencia de la secretaria general del PP de Lanzarote, María Jesús Tovar, así como de numerosos compañeros que quisieron compartir este entrañable momento con su familia y personas allegadas.

«Siempre entre nosotros»

Durante su intervención, Juan Monzón, tuvo palabras de agradecimiento hacia su compañero, del que destacó «estará por siempre entre nosotros, porque además de buen político, implicado y comprometido con el Partido Popular y con el municipio de Yaiza, Guayo era una excelente persona que se ganaba el cariño y aprecio de todos los que le conocían».

Por su parte, María Jesús Tovar trasladó a la familia y al comité local el reconocimiento de la dirección insular del Partido Popular, subrayando «la dedicación y la lealtad que Guayo siempre mostró hacia el Partido Popular y hacia su municipio». Añadió además que «su ejemplo seguirá siendo un referente para las nuevas generaciones de afiliados y cargos públicos del PP».

El acto concluyó con la proyección de un emotivo vídeo que recogía momentos y vivencias compartidas durante los últimos años, un recuerdo entrañable para familiares, amigos y compañeros de partido que quisieron rendir un merecido tributo a su memoria.