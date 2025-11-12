Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Borrasca Claudia en Canarias, en directo: última hora de la Aemet, clases suspendidas y carreteras cortadas
Autoridades junto a una guagua rotulada. CBL
Lanzarote

Guaguas contra la violencia de género

La campaña, de patrocinio estatal, se centra en la línea interurbana 3

CANARIAS7

Arrecife

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 23:23

Comenta

Guaguas de la línea interurbana 3 (Costa Teguise-Arrecife-Puerto del Carmen) lucen desde hace días publicidad contra la violencia de género. La iniciativa forma parte de una campaña estatal de prevención.

Durará hasta enero, según Pedro Viera, director insular de la Administración General del Estado.

La elección de la línea 3 obedece a que es la que más usuarios tiene ede manera habitual, con el añadido de que las guaguas transitan por espacios concurridos, gozando así de amplia visibilidad.

La campaña está financiada con fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género; con el lema 'Nos queremos Vivas' y con la información relativa al teléfono de asistencia a víctimas de violencia de género 016.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Suspendidas las clases presenciales este jueves en Canarias por la borrasca Claudia
  2. 2 Caso Valka: Anticorrupción pide la imputación de la concejala Inmaculada Medina
  3. 3 La ley de vivienda vacacional recortará los pisos turísticos en Canarias de 72.828 a 9.500
  4. 4 Canarias aprueba la polémica ley que regula la vivienda vacacional
  5. 5 Operación Íncubo: Yino A.B., en huelga de hambre para pedir un abogado y estar en el módulo de mujeres
  6. 6 La borrasca Claudia barre, riega y azota a Canarias de oeste a este desde hoy
  7. 7 El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria sentencia la histórica panadería de Triana: tendrá que cerrar
  8. 8 Familias ante la suspensión de clases: de aplaudir a los abuelos a denunciar que la modalidad online «no existe en Canarias»
  9. 9 Una conductora de 75 años pierde el control de su coche, impacta contra un comercio y deja varios heridos al sur de Gran Canaria
  10. 10 La imagen que muestra el impacto que tendrá la borrasca Claudia en Canarias: hasta 100 litros por metro cuadrado

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Guaguas contra la violencia de género

Guaguas contra la violencia de género