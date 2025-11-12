Guaguas contra la violencia de género

CANARIAS7 Arrecife Miércoles, 12 de noviembre 2025, 23:23 Comenta Compartir

Guaguas de la línea interurbana 3 (Costa Teguise-Arrecife-Puerto del Carmen) lucen desde hace días publicidad contra la violencia de género. La iniciativa forma parte de una campaña estatal de prevención.

Durará hasta enero, según Pedro Viera, director insular de la Administración General del Estado.

La elección de la línea 3 obedece a que es la que más usuarios tiene ede manera habitual, con el añadido de que las guaguas transitan por espacios concurridos, gozando así de amplia visibilidad.

La campaña está financiada con fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género; con el lema 'Nos queremos Vivas' y con la información relativa al teléfono de asistencia a víctimas de violencia de género 016.