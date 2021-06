La Graciosa se llena de basura Las bolsas de basura que sacan los vecinos a las puertas de sus casas acaban siendo alimento de gaviotas y gatos Gaviotas comiendo de una bolsa de basura. C. INZA Arrecife Martes, 8 junio 2021, 11:02

Los vecinos de La Graciosa están hartos y piden una solución definitiva al Ayuntamiento de Teguise para que de una vez resuelva el problema de la basura en la isla. Los vecinos se quejan porque no existen contenedores y eso les obliga a sacar a una hora determinada una bolsa con la basura a la puerta de su casa, para ser recogida por un camión.

Sin embargo, se ha demostrado que este sistema no funciona, ya que las gaviotas y los gatos se encargan de romper las bolsas para comerse los desperdicios, y al final acaba toda la basura esparcida por el pueblo de Caleta de Sebo, y a veces incluso llegando al mar y a otras partes del parque natural.

Los vecinos explican que en muchos casos los visitantes y turistas alojados en apartamentos no conocen o no se les tema de recogida de las basuras y sacan las bolsas a la calle a horas que no corresponde, lo cual genera un mayor problema de suciedad.

Los residentes piden al Ayuntamiento que ponga contenedores o que permita que cada residente tenga su propio contenedor para evitar que este problema se repita a diario. Explican que con anterioridad había contenedores comunes pero que dado que era complicada su limpieza y mantenimiento, porque ensuciaban las calles, se optó por este nuevo sistema.

Vídeo.

Ahora, sin embargo, piden una solución definitiva para una isla que es reserva natural, Parque Natural, Reserva Marina y sin embargo a diario se llena de basura.