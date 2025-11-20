Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vea la portada de CANARIAS7 de este viernes 21 de noviembre de 2025
Goyo Jiménez, acompañado por María Jesús Tovar y Ángel Vázquez. COBER LANZAROTE

Goyo Jiménez presenta en Arrecife su último libro

'Guía para conocer América (sin haber ido)' estará a la venta en pocas semanas

José Ramón Sánchez López

José Ramón Sánchez López

Arrecife

Jueves, 20 de noviembre 2025, 23:43

Comenta

En pocas semanas estará a la venta la primera edición de 'Guía para conocer América (sin haber ido)', singular propuesta literaria con la firma de Goyo Jiménez. Se trata de un resumen de los tres espectáculos que el humorista melillense ha protagonizado en los últimos años con Estados Unidos como argumento. Y con el añadido de que abundan las ilustraciones propias.

La presentación en sociedad del libro se hizo este jueves en el Islote de Fermina, en Arrecife, en el marco de Jameos Festival Internacional del Humor en la edición de 2025. Goyo Jiménez tiene previstas tres funciones en este fin de semana, con aforo completo; con patrocinio de los Centros de Arte, Cultura y Turismo, representados en la presentación por Ángel Vázquez. También estuvo la vicepresidenta del Cabildo, María Jesús Tovar.

La edición de salida contará con 5.000 ejemplares, gracias a la autoedición del artista que firma la obra, un gran enamorado de Lanzarote. En 2026 irá acompañado el humorista de algunos ejemplares en sus galas, para su venta tras los espectáculos.

Ha descartado Goyo Jiménez que se implique una gran editorial, por ahora. «No es la idea», respondió a pregunta de CANARIAS7. Defiende el artista el humor como elemento para enriquecer a la ciuadanía, pues sirve para conseguir «una sociedad más rica», añadió.

Cada ejemplar tendrá un precio de venta al público próximo a 25 euros. Cabe recordar que esta presentación estaba prevista desde la primavera. En mayo, cuando se dio cuenta del programa del festival humorístico en Los Jameos del Agua, que se completará en diciembre con la actuación de Dani Mateo, anunció Goyo Jiménez que estaba ultimando el libro, añadiéndose en la convocatoria ante los periodistas en el Castillo de San José que se presentaría en sociedad antes de acabar el año, en suelo lanzaroteño.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un experto de la Aemet advierte del giro radical en Canarias: ocurre este domingo
  2. 2 El Ayuntamiento ordena el cierre de una discoteca del Puerto por ruidos y seguridad
  3. 3 Salvaje agresión a una menor en La Palma: un nuevo caso de abusos grabado en vídeo
  4. 4

    El Supremo condena al fiscal general por revelación de secretos y le inhabilita dos años
  5. 5 Hiperdino tira la casa por la ventana en este Black Friday
  6. 6 Acepta dos años de cárcel tras sustraer 450.000 euros del bar La Madrileña y de la vivienda de los dueños tras hacer una copia de las llaves
  7. 7 Los pensionistas canarios recibirán la paga extra de Navidad en esta fecha
  8. 8 Detienen a un hombre por talar y podar varias palmeras canarias sin autorización en Vecindario
  9. 9 Principio de acuerdo para corregir el carril bici del Barranquillo Don Zoilo
  10. 10 Conduce bajo los efectos de la droga y se marcha por no disponer la Policía Local de habilitación para la prueba

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Goyo Jiménez presenta en Arrecife su último libro

Goyo Jiménez presenta en Arrecife su último libro