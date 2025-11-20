Goyo Jiménez presenta en Arrecife su último libro

José Ramón Sánchez López Arrecife Jueves, 20 de noviembre 2025, 23:43 Comenta Compartir

En pocas semanas estará a la venta la primera edición de 'Guía para conocer América (sin haber ido)', singular propuesta literaria con la firma de Goyo Jiménez. Se trata de un resumen de los tres espectáculos que el humorista melillense ha protagonizado en los últimos años con Estados Unidos como argumento. Y con el añadido de que abundan las ilustraciones propias.

La presentación en sociedad del libro se hizo este jueves en el Islote de Fermina, en Arrecife, en el marco de Jameos Festival Internacional del Humor en la edición de 2025. Goyo Jiménez tiene previstas tres funciones en este fin de semana, con aforo completo; con patrocinio de los Centros de Arte, Cultura y Turismo, representados en la presentación por Ángel Vázquez. También estuvo la vicepresidenta del Cabildo, María Jesús Tovar.

La edición de salida contará con 5.000 ejemplares, gracias a la autoedición del artista que firma la obra, un gran enamorado de Lanzarote. En 2026 irá acompañado el humorista de algunos ejemplares en sus galas, para su venta tras los espectáculos.

Ha descartado Goyo Jiménez que se implique una gran editorial, por ahora. «No es la idea», respondió a pregunta de CANARIAS7. Defiende el artista el humor como elemento para enriquecer a la ciuadanía, pues sirve para conseguir «una sociedad más rica», añadió.

Cada ejemplar tendrá un precio de venta al público próximo a 25 euros. Cabe recordar que esta presentación estaba prevista desde la primavera. En mayo, cuando se dio cuenta del programa del festival humorístico en Los Jameos del Agua, que se completará en diciembre con la actuación de Dani Mateo, anunció Goyo Jiménez que estaba ultimando el libro, añadiéndose en la convocatoria ante los periodistas en el Castillo de San José que se presentaría en sociedad antes de acabar el año, en suelo lanzaroteño.