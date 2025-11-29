El Golfo estrenará servicio ampliado de taxi-guagua El refuerzo de la actividad se estrenará al comienzo de diciembre

CANARIAS7 Yaiza Sábado, 29 de noviembre 2025

Transportes del Cabildo, con Miguel Ángel Jimenez, pondrá en marcha el 1 de diciembre la ampliación del servicio de taxi-guagua en la localidad de El Golfo, reforzando así la conectividad de este núcleo con la red insular de transporte público.

Contará con cuatro expediciones diarias por sentido. Desde la parada junto al supermercado de Yaiza, para ir a El Golfo, las salidas serán a las 7.45, 13.35, 15.45 y 19.45 horas. En sentido inverso, serán a las 8.00, 13.50, 16.00 y 20.00 horas.

Se responde al compromiso de garantizar el acceso al transporte a todas las zonas de la isla, especialmente aquellas donde no es viable la prestación directa del servicio regular de guaguas.

«Hemos conseguido aumentar frecuencias en nuestras líneas regulares, pero hay lugares a los que no podemos llegar con guaguas por distintos motivos. Por eso impulsamos el servicio de taxi-guagua, como una solución real y eficaz para esos núcleos», según el presidente insular, Oswaldo Betancort.

«Esta medida se enmarca en la hoja de ruta del Cabildo en materia de movilidad sostenible e inclusiva. Estamos trabajando para que ningún vecino o vecina de Lanzarote se quede sin alternativas de transporte, independientemente del lugar en el que resida. El taxi-guagua nos permite cubrir esas zonas donde la guagua convencional no puede operar con regularidad», añade el consejero Jiménez.