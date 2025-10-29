Gerardo Quevedo Estévez, protagonista en Teguise

CANARIAS7 Teguise Miércoles, 29 de octubre 2025, 23:05 Comenta Compartir

La Casa Museo del Timple, en el Palacio Spínola de Teguise, acoge este jueves 30 de octubre, 18.30 horas, la inauguración de la exposición 'Lanzarote y las Agrupaciones Fotográficas. Gerardo Quevedo Estévez', comisariada por Félix Delgado López; y la presentación del libro 'Gerardo Quevedo. Maestro de fotógrafos (1915-2004)', del cronista oficial de Guía, Sergio Aguiar Castellano.

El libro, editado por Edigeca en 2025, recorre la trayectoria profesional y la producción artística de Gerardo Quevedo, poniendo en valor su labor docente, su participación en concursos y certámenes, y su implicación en la Agrupación Fotográfica de Las Palmas.

La exposición, abierta hasta el 27 de noviembre, muestra la relación de Gerardo Quevedo con Lanzarote y las agrupaciones fotográficas de Canarias a través de sus imágenes y archivo personal, y podrá visitarse de lunes a domingo, de 10.00 a 14.00 horas.

«Con esta exposición y la presentación del libro, el Ayuntamiento reafirma su compromiso con la cultura y con la preservación del patrimonio artístico y documental de Lanzarote, y que reconocer y difundir la obra de Gerardo Quevedo es también un reconocimiento a nuestra memoria histórica y al legado cultural que permite transmitir valores y conocimiento a las nuevas generaciones», según la alcaldesa, Olivia Duque.

El concejal de Cultura, Andoni Machín, añade que «estas actividades permiten poner en valor la obra de un fotógrafo fundamental para la historia de la imagen en Canarias y refuerzan los lazos culturales entre Lanzarote y las agrupaciones fotográficas del Archipiélago, acercando su legado al público local y a los visitantes».

