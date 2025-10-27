Fundación César Manrique, contra la publicidad en el aeropuerto Se atenta contra el Reglamento de Defensa del Paisaje y de la Arquitectura Popular Lanzaroteña

La Fundación César Manrique (FCM) rechaza la presencia de anuncios publicitarios en el aeropuerto y los accesos al recinto.

Se entiende que se atenta contra el Reglamento de Defensa del Paisaje y de la Arquitectura Popular Lanzaroteña, auspiciado por César Manrique, de 1967; con apoyo del Cabildo.

El rechazo al material publicitario fue trasladado por la FCM a la dirección del aeropuerto de Lanzarote César Manrique el pasado mes de julio, «sin recibir respuesta ni revertirse la situación hasta el momento», según se ha asegurado este lunes por la entidad que preside José Juan Ramírez.

Para la FCM resulta «inexplicable que el aeropuerto que lleva el nombre de César Manrique ―cuyas dependencias exteriores, en general, merecerían un cuidado más esmerado— y que es la puerta de entrada a Lanzarote —primera impresión, por tanto, para los turistas que la visitan― permita y promueva la colocación de publicidad en el exterior de sus instalaciones, contraviniendo gravemente el estilo y la voluntad de César Manrique y desvirtuando la marca Lanzarote».

Malestar generalizado

La presencia del material publicitario «se trata de un malestar compartido con particulares y sectores de la población lanzaroteña que se han dirigido en diversas ocasiones a la Fundación para trasladar sus quejas al respecto».

Normas de este tipo, como el pionero Reglamento del Cabildo, que velan por el interés general de la isla y del patrimonio cultural y paisajístico, sin atender a intereses económicos o publicitarios de empresas particulares, también se integraron en otras figuras de planeamiento como el Plan Insular, hecho que siempre fue motivo de satisfacción para César Manrique como expresó públicamente en distintos momentos.