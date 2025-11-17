Firmas para acabar la residencia de mayores en Altavista La rúbrica, con implicación de la Diócesis de Canarias, tuvo lugar este lunes en el Cabildo

El Cabildo de Lanzarote acogió en la mañana de este lunes el acto de la firma del contrato entre la Diócesis de Canarias y la empresa adjudicataria Transporte y Excavaciones Tiagua, para la construcción del Centro Integral de Atención de Cáritas Diocesana, un proyecto social de gran envergadura que supondrá un antes y un después en el modelo de atención a las personas más vulnerables en la isla.

Junto al presidente del Cabildo, Oswaldo Betancort, y el obispo de la Diócesis de Canarias, José Mazuelos Pérez, también asistieron al acto, la vicepresidenta de la primera Corporación María Jesús Tovar; el consejero de Bienestar Social e Inclusión, Marci Acuña; representantes de la empresa adjudicataria de las obras y el arquitecto del proyecto, Martín Martín.

El nuevo centro integral de Cáritas, ubicado en el barrio de Altavista, contará con más de 7.000 metros cuadrados destinados a acoger una residencia para mayores, un centro de día, viviendas de emergencia para familias en riesgo, un comedor social, un banco de alimentos y un centro de formación ocupacional. Todas estas áreas permitirán centralizar y reforzar la labor que actualmente desarrolla Cáritas en diferentes puntos de la isla, reuniendo en un único espacio todos sus servicios y optimizando de forma significativa su capacidad de respuesta a las personas más vulnerables.

Además, esta infraestructura, cuyo valor de contrato asciende a 10 millones de euros, financiados íntegramente por el Cabildo de Lanzarote, también integrará el sótano construido en 2008 por los Hermanos de la Cruz Blanca, recuperando así una estructura paralizada durante más de quince años.

«Promesa cumplida»

El presidente subrayó que este proyecto «es mucho más que una construcción, es una promesa cumplida con quienes más lo necesitan y una muestra de que Lanzarote avanza sin dejar a nadie atrás». Betancort recordó que este proyecto «se paralizó durante años, pero hoy empieza a hacerse realidad gracias a la colaboración entre el Cabildo y Cáritas Diocesana», destacando la «implicación y sensibilidad del equipo de gobierno y de las áreas de Bienestar Social y Hacienda».

«Este centro», añadió el presidente, «simboliza la unión de las instituciones, la fe en el trabajo conjunto y el compromiso de esta Corporación con las personas y con la justicia social. Detrás de cada ladrillo hay esperanza, dignidad y futuro para muchas familias de nuestra isla», afirmó Betancort.

La vicepresidenta del Cabildo, María Jesús Tovar, recalcó que hoy es un día para ya que «por fin, después de más de quince años de abandono, este complejo asistencial será pronto una realidad» y avanzó que «las obras comenzarán en las próximas semanas, a partir de la firma del acta de replanteo, siendo el periodo de ejecución de 22 meses».

Contra la exclusión social

Por su parte, el consejero de Bienestar Social e Inclusión, Marci Acuña, puso el acento en el impacto que tendrá el centro en la red insular de atención social. «Estamos dando un paso histórico en la construcción de una Lanzarote más solidaria. Este centro no solo ofrecerá servicios esenciales, sino también una respuesta humana y estructural a quienes sufren exclusión social o carecen de recursos para salir adelante», señaló Acuña.

El consejero destacó, además, que el complejo «integrará en un mismo espacio la atención, el acompañamiento y la formación, permitiendo que las personas puedan reconstruir sus proyectos de vida con apoyo y dignidad».

Tal y como puso de manifiesto el obispo de la Diócesis de Canarias, José Mazuelos, «el nuevo Centro Integral de Atención de Cáritas será un referente en Canarias, una obra emblemática que permitirá mejorar la eficiencia operativa y ampliar la oferta de servicios orientados a la atención residencial, y el apoyo social y laboral para las personas más vulnerables de la isla».