Fin a una espera de doce años, ocho meses y dos semanas

Yonathan de León confía en que el recinto cerrado en marzo de 2013 sirva de gran referencia para el deporte en Arrecife

José Ramón Sánchez López Arrecife Jueves, 20 de noviembre 2025, 23:41 Comenta Compartir

Mal planificado y peor ejecutado, con desfalcos millonarios de fondos públicos, con condenas judiciales de por medio en consecuencia, el 8 de marzo de 2013 hubo que cerrar el pabellón deportivo de Argana, que se había estrenado el 26 de abril de 2007, tras una inversión muy por encima de la decena de millones de euros. Más de 3.900 días después de candarse las puertas, este jueves, por fin, se ha podido reabrir la muy polémica infraestructura, con instalaciones para la práctica de juegos colectivos bajo techo, gradas con medidas de seguridad apropiadas y un buen gimnasio, entre otras propiedades.

La reapertura estuvo capitalizada por varios representantes del gobierno municipal actual, con el alcalde, Yonathan de León, en primera línea. Y fue así con abundancia de público, fruto de las invitaciones cursadas en los últimos días, mediante diferentes protocolos, incluidas cuartillas con un singular azul corporativo; a entidades deportivas, asociaciones de diverso rango y residentes de los barrios.

Ampliar Público presente en el interior del recinto recuperado. COBER LANZAROTE

Dijo el alcalde a inicios de semana que «la reapertura llega ahora, porque ya se han completado todos los trámites legales y de seguridad». Con este punto de partida, en la cita de ayer tarde añadió que «hoy es uno de los días más felices de mi vida» ; aprovechando para invitar a la ciudadanía capitalina a sacar el máximo partido al centro deportivo de referencia en Arrecife desde la perspectiva municipal; aspecto en el que coincidieron la titular de Deportes, Eli Merino. No hubo opción a que hablara el teniente de alcalde, Echedey Eugenio.

Facturaciones mensuales

La gestión cotidiana del recinto, al completo, correrá a cargo de Clece, la entidad que a finales de 2023, fruto de acuerdo económico con el Consistorio, asumió la reparación de todas las taras que en su día forzaron la clausura del recinto. Esta entidad es la misma que también lleva la gestión de la piscina municipal y sus instalaciones anexas.

Ampliar Vista de parte de las instalaciones reformadas por Clece. COBER LANZAROTE

Como ya sucedió este pasado jueves, también durante este viernes se ofrecerán pruebas gratuitas de las actividades y servicios del centro. Del sábado en adelante únicamente podrán hacer uso del recinto quienes se hayan abonado. Para hacer reservar está la web http://www.pdmarrecife.es. Los periodos de uso y facturación habitual del pabellón serán desde el día 15 de cada mes hasta el día 14 del mes siguiente; según acuerdo entre Consistorio y Clece. Y se ha previsto que sean de gracias las fechas que restan para completar el vigente mes de noviembre.

Alumbrado navideño

Buena parte de los protagonistas políticos en el encuentro de Argana serán también actores en primera fila en la actividad protocolaria del encendido navideño de la capital. Está previsto que el séquito encabezado por el alcalde esté este viernes en la Plazuela. Los adornos se han colocado, desde mitad de septiembre, por Porgesa.

Arrecife es el primer municipio lanzaroteño que estrena el alumbrado navideño de 2025. En los seis municipios restantes se hará lo propio entre el fin de semana venidero y el arranque de diciembre.

Temas

deportes

Lanzarote

Arrecife

Infraestructuras