Fermina recibe a 'No es un día cualquiera' La presencia del programa de RNE se enmarca en la Muestra de Cine de Lanzarote

CANARIAS7 Arrecife Sábado, 29 de noviembre 2025, 13:09 Comenta Compartir

En el marco de la 15ª Muestra de Cine de Lanzarote, con el agua como elemento vertebrador, este fin de semana se emite desde el Islote de Fermina, en Arrecife, el programa 'No es un día cualquiera', de Radio Nacional de España, con Pepa Fernández al frente.

Repiten varios de los protagonistas que tomaron parte en la emisión del programa en 2024. Este sábado se empezó a las 7.30 horas, extendiéndose hasta las 11.30 horas, estando previsto que se repita el domingo, con el mismo formato.

Junto con Pepa Fernández, en Arrecife se ha contado con Juan Yeregui, Pedro Piqueras, Pilar García Moutón, Xosé Castro, José Miguel Viñas y José Ramón Pardo. Y desde la península intervino Andrés Aberasturi, como también hizo Manuel Toharia. Y ha habido protagonismo para protagonistas locales e invitados relacionados con la Muestra, caso de Javier Fuentes Feo, Juana Saavedra, Orlando Ortega y Jerónimo Atehortúa.

Para la cita dominical se cuenta con abrir la emisión con Pancho Corujo, colaborador lanzaroteño en la actual temporada del veterano programa de la radio pública. Repetirá Andrés Aberasturi, junto José Luis Garcí, desde la península.