Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Emisión de 'No es un día cualquiera' desde Arrecife. COBER LANZAROTE

Fermina recibe a 'No es un día cualquiera'

La presencia del programa de RNE se enmarca en la Muestra de Cine de Lanzarote

CANARIAS7

Arrecife

Sábado, 29 de noviembre 2025, 13:09

Comenta

En el marco de la 15ª Muestra de Cine de Lanzarote, con el agua como elemento vertebrador, este fin de semana se emite desde el Islote de Fermina, en Arrecife, el programa 'No es un día cualquiera', de Radio Nacional de España, con Pepa Fernández al frente.

Repiten varios de los protagonistas que tomaron parte en la emisión del programa en 2024. Este sábado se empezó a las 7.30 horas, extendiéndose hasta las 11.30 horas, estando previsto que se repita el domingo, con el mismo formato.

Junto con Pepa Fernández, en Arrecife se ha contado con Juan Yeregui, Pedro Piqueras, Pilar García Moutón, Xosé Castro, José Miguel Viñas y José Ramón Pardo. Y desde la península intervino Andrés Aberasturi, como también hizo Manuel Toharia. Y ha habido protagonismo para protagonistas locales e invitados relacionados con la Muestra, caso de Javier Fuentes Feo, Juana Saavedra, Orlando Ortega y Jerónimo Atehortúa.

Para la cita dominical se cuenta con abrir la emisión con Pancho Corujo, colaborador lanzaroteño en la actual temporada del veterano programa de la radio pública. Repetirá Andrés Aberasturi, junto José Luis Garcí, desde la península.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Operación Íncubo: tres nuevos investigados por abusar sexualmente de menores vulnerables
  2. 2 Críticas a la feria navideña: «Si sale un vagón disparado, me entra por la ventana»
  3. 3 Adiós a Inmaculada Medina: «No crean que ha sido fácil, pero lo hago con el corazón lleno de cariño»
  4. 4 «Pensaba que esta vuelta iba a salir bien, pero no», lamentaron los supuestos sicarios
  5. 5 Inmaculada Medina se defiende: «Saldré más fuerte y seguiré en la calle con los grupos«
  6. 6 Investigación por el correo de la «masacre» en la ULPGC: «Fue un susto y se reaccionó a tiempo»
  7. 7 La limpieza pasa factura a Las Palmas de Gran Canaria
  8. 8 Quién es quién en Canarias 2025
  9. 9 Las auxiliares de enfermería de Canarias estallan: «¡C1 ya!»
  10. 10 La viñeta de Morgan de este sábado 29 de noviembre

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Fermina recibe a 'No es un día cualquiera'

Fermina recibe a &#039;No es un día cualquiera&#039;