Felipe González acusa al Gobierno de Sánchez de incumplir la Constitución por no presentar los presupuestos

El expresidente del Gobierno Felipe González (d) ha intervenido este viernes en el evento 'Diálogos', de Global Sur Lanzarote, donde ha analizado la actualidad política española e internacional

El expresidente del Gobierno Felipe González criticó este jueves al Ejecutivo de Pedro Sánchez por no presentar los presupuestos generales del Estado y aseguró que esa falta supone «un incumplimiento de la Constitución». «La obligación del Gobierno no es aprobarlos, pero sí al menos presentarlos», señaló durante su intervención en el Foro Global Sur, organizado por Lanzarote Media en Arrecife.

González recordó que en su etapa como jefe del Ejecutivo llegó a ver cómo el Congreso le rechazaba unas cuentas, tras lo cual convocó elecciones que perdió, pero recalcó que nunca dejó de cumplir con el deber de llevar un proyecto presupuestario a las Cortes.

El exmandatario socialista pidió al actual Gobierno que, como mínimo, explique las razones por las que no ha presentado las cuentas, aunque añadió que la oposición carece de autoridad moral para reprocharlo después de haber bloqueado durante más de dos mandatos la renovación del Consejo General del Poder Judicial.

En un tono más personal, González afirmó que sigue siendo «tan de izquierdas» como siempre, aunque se definió como «de extremo centro». «Los que me critican no han entendido que socialismo es libertad», sostuvo. «Yo no me he pasado a ninguna parte, sino a estar bien conmigo mismo y con los desafíos de la humanidad», añadió.

Sobre su posición política, recalcó que defiende las propuestas con las que el PSOE concurrió a las elecciones de 2023, pero lamentó que esas promesas «han cambiado». «La culpa no la tengo yo. Quien no las defienda que lo explique, pero no yo», señaló.

González también se refirió a Bildu, sobre quien afirmó que no tiene inconveniente en que haga política porque «es mejor que pegar tiros», aunque reprochó que la formación «no haya explicado por qué mandaron matar» a figuras como Ernst Lluch. «¿Quién me obliga a estar de acuerdo con alguien que quiere separar a los españoles? Nadie», sentenció.

Finalmente, reflexionó sobre las condiciones que debe reunir el liderazgo político. A su juicio, un líder debe tener un «compromiso no mercenario con un proyecto para su país, ser capaz de hacerse cargo del estado de ánimo de los demás y saber dirigir equipos humanos».

