Fallece Alexis Tejera, alcalde de San Bartolomé

Lunes, 15 noviembre 2021

Alexis Tejera, alcalde de San Bartolomé ha fallecido en la jornada de este lunes, como consecuencia de la grave enfermedad degenerativa que padecía, según han confirmado fuentes cercanas. La pérdida se registró en el Hospital Doctor José Molina Orosa, en Arrrecife, donde llevaba días ingresado.

Tejera anunció el pasado 6 de octubre que padecía una enfermedad degenerativa, muy probablemente ELA, en un encuentro informal con periodistas. En la cita adelantó que enviaría una misiva a los vecinos del municipio para exponer su situación y que descartaba dimitir. En esta sentida carta trasladada a los vecinos, el regidor dijo que tenía intención de compatibilizar los tratamientos médicos con los quehaceres cotidianos como alcalde. Y así sucedió hasta el final.

En la misiva subrayaba que «mi elección como alcalde ha sido para mí un honor, un privilegio, uno de los mayores regalos que me ha dado la vida». Y añadía que «siendo consciente de la enorme responsabilidad y de las muchas renuncias que implicaría este cargo, di ese paso y lo hice por el amor que siento por el pueblo que me vio nacer, el lugar donde ha transcurrido toda mi vida y la de mi familia, el lugar donde ha nacido mi hijo», precisando además que «lo hice también por mi compromiso inquebrantable con los valores socialistas en los que creo y por los que he luchado, esos derechos y libertades sobre los que se sustenta una democracia que se construye día tras día».

Y tras aclarar consideraciones sobre su estado físico, Tejera dejaba patente que «mientras pueda, continuaré con esta responsabilidad tan bonita y noble que todos ustedes me entregaron aquel 27 de mayo de 2019».

Nacido el 17 de junio de 1982, Tejera comenzó a participar activamente en la política en la primera década del siglo, afín a Alternativa Ciudadana y militando luego en las filas del Partido Socialista Obrero Español (PSOE). Licenciado en Historia por la Universidad de La Laguna (ULL), realizó el primer ciclo de Sociología e hizo un máster en Políticas Públicas y Sociales por la Universidad Pompeu Fabra, junto a otras actividades formativas de nivel.

A comienzos de la pasada década ejerció de asesor cabildicio, obteniendo en 2015 acta de consejero. En el pasado mandato, como número 2 del PSOE, fue parte del gobierno municipal de San Bartolomé que entonces encabezaba la actual presidenta del Cabildo, María Dolores Corujo; al frente de Servicios Públicos, Vías y Obras, Policía Local, Medio Ambiente y Energías Renovables. En 2019 lideró la plancha socialista en las elecciones locales, logrando mayoría absoluta.