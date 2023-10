Exposición en Arrecife de Rafael Arocha

CANARIAS7 Arrecife Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

Este pasado miércoles se estrenó en Arrecife la muestra 'The boss is here', en la Casa de la Cultura Agustín de la Hoz; con creaciones fotográficas de Rafael Arocha.

Cuenta esta iniciativa con respaldo de varias administraciones públicas. Estará la exposición disponible hasta el 13 de enero, con acceso libre.

En el estreno nocturno se hizo invitación al consejero insular de Cultura, Jesús Machín Tavío. También se contó con la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Arrecife, Abigail González; y con la consejera de Cultura del Gobierno de Canarias, Migdalia Machín.